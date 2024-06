Stromausfall führt zu Chaos am Flughafen Manchester

MANCHESTER (dpa-AFX) - Ein Stromausfall hat am Sonntag zu schweren Störungen am Flughafen Manchester geführt. Die Flüge von den Terminals 1 und 2 seien komplett gestrichen worden, hieß es in einer Mitteilung des Airports am Morgen. Die Menschen wurden gebeten, bis auf Weiteres nicht anzureisen.

Passagiere für Terminal 3 wurden gewarnt, ihre Flüge könnten verspätet sein. Gepäck werde zudem womöglich nicht an Bord sein. Einige Fluggäste sollten demnach auch auf andere Flughäfen umgebucht werden.

Auf Sozialen Medien waren lange Schlangen und überfüllte Flughafenhallen zu sehen. "Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten und versuchen, den normalen Betrieb so schnell wie möglich wieder herzustellen", hieß es in der Mitteilung weiter./cmy/DP/he