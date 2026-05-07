Stromausfall in Belgorod nach ukrainischem Raketenangriff

BELGOROD (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die westrussische Großstadt Belgorod ist nach Behördenangaben eine Frau ums Leben gekommen. Die Frau habe durch den Einschlag tödliche Splitterverletzungen erlitten, teilte Bürgermeister Walentin Demidow mit. Zudem wurde das Kraftwerk in Mitleidenschaft gezogen. "Objekten der Energieinfrastruktur wurden ernsthafte Beschädigungen zugefügt. In einer Reihe von Stadtbezirken gibt es Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung", heißt es in einer Mitteilung des Krisenstabs der Region.

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Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg in der Ukraine und beschießt dort auch systematisch Städte und Gemeinden im Hinterland. Allerdings spüren inzwischen auch die grenznahen Regionen in Russland selbst mehr und mehr die Auswirkungen des Konflikts. Belgorod ist in Russland eine der am stärksten betroffenen Städte./bal/DP/jha