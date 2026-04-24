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Strombedarf

Caterpillar-Aktei steigt: Rekordgeschäfte mit Energie-Infrastruktur für Rechenzentren

30.04.26 17:24 Uhr
NYSE-Aktie Caterpillar legt zu: Starkes Geschäft mit Rechenzentren | finanzen.net

Der Baumaschinen- und Turbinenbauer Caterpillar profitiert von dem rasant wachsenden Strombedarf der weltweit aus dem Boden schießenden KI-Rechenzentren.

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Caterpillar Inc.
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Auch die Baumaschinensparte legte zum Start ins Jahr 2026 - verglichen mit einem schwachen Vorjahresquartal - deutlich zu. Allerdings fielen dabei vor allem steigende Lagerbestände der Händler ins Gewicht. Die Geschäfte mit der Bergbauindustrie legten leicht zu. Alles in allem schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie kletterte am Donnerstag zuletzt im neun Prozent, nachdem sie zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte.

Caterpillar steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März um mehr als ein Fünftel auf 17,4 Milliarden US-Dollar (14,9 Mrd Euro). Der Überschuss schnellte dabei um mehr als ein Viertel auf 2,55 Milliarden Dollar nach oben.

Die Sparte Power & Energy steigerte den Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf 7 Milliarden US-Dollar, wobei das operative Ergebnis um 13 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Dollar wuchs. Rückenwind lieferte dabei die Nachfrage nach Energietechnik für Rechenzentren sowie Technik für die Öl- und Gasindustrie.

Caterpillar ist eigentlich als einer der weltweit größten Hersteller von Bergbau- und Baumaschinen bekannt, doch in zuletzt mauserte sich der Geschäftsbereich Power & Energy zum am schnellsten wachsenden Segment. Die Sparte produziert Generatoren, Motoren und Gasturbinen, die in Industrieanlagen und großen Rechenzentren eingesetzt werden.

Dieser KI-Boom treibt die Caterpillar-Aktie schon eine Weile an. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sie gut 180 Prozent gewonnen.

Im NYSE-Handel legt die Caterpillar-Aktie zeitweise um 8,84 Prozent zu auf 882,01 US-Dollar.

/mis/nas/he

IRVING (dpa-AFX)

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Bildquellen: Caterpillar

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01.02.2010Caterpillar nicht anfassenFrankfurter Tagesdienst

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