Strombörse ermöglicht negative Gaspreise

BERLIN (Dow Jones)--Energiehändler können ab 1. Oktober mit negativen Preisen für Erdgas handeln. Dies will die European Energy Exchange (EEX) an den von ihr betriebenen Spotmärkten ermöglichen. Die Einführung folge auf eine Periode von größeren Preisschwankungen in den vergangenen Monaten, erklärte das Unternehmen. Damit sei es möglich, künftig "mit jedem zukünftigen Preisszenario" umzugehen.

Die EEX hatte das Startdatum zuvor mit den Regulierern, Infrastrukturbetreibern und Handelsteilnehmern abgestimmt. "Mit der Einführung von negativen Gaspreisen ermöglichen wir dem Markt und den Handelsteilnehmern mehr Flexibilität und stellen sicher, dass Angebot und Nachfrage jederzeit zum Ausgleich kommen können", erklärte EEX-Strategievorstand Tobias Paulun.

Die Gaspreise gaben infolge der Corona-Krise teils stärker nach als die Strompreise. Im Zuge der Verwerfungen an den Energiemärkten war im April an der New Yorker Börse der Ölpreis für einen Barrel im Mai sogar erstmals unter Null gefallen.

