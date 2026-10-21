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Stromgeschäft treibt

Iberdrola-Aktie legt zu: Gewinnziel erneut erhöht

Iberdrola-Aktie legt zu: Gewinnziel erneut erhöht

Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
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Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie Iberdrola SA am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Zuletzt war der Energiekonzern von einem Zuwachs von mehr als acht Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum, da bereits mit einer Erhöhung der Prognose gerechnet wurde.

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In den ersten neun Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.

Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September um gut sechs Prozent auf 34,4 Milliarden Euro. Während Analysten mit einem etwas geringeren Nettogewinn und Erlös gerechnet hatten, hatten sie beim operativen Ergebnis etwas mehr auf ihren Zetteln.

In Madrid klettert die Iberdrola-Aktie zeitweise um 0,99 Prozent auf 21,44 Euro.

/mne/nas/stk

BILBAO (dpa-AFX)

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

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Datum Rating Analyst
14.10.26 Iberdrola SA Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.

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