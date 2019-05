Stromkonzern Hydro One hebt Dividende an

Der kanadische Stromkonzern Hydro One Limited (ISIN: CA4488112083, TSX: H) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,2415 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Steigerung um fünf Prozent. Aktionäre erhalten die Dividende am 28. Juni 2019 (Record date: 12. Juni 2019).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,966 CAD ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 21,72 CAD (Stand: 9. Mai 2019) bei 4,44 Prozent.

Das Unternehmen ist 1999 in Toronto, Kanada, gegründet worden. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 1,76 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,58 Mrd. CAD), wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2018 betrug der Umsatzn 6,22 Mrd. CAD (Vorjahr: 6 Mrd. CAD).

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 7,26 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 12,95 Mrd. CAD (Stand: 9. Mai 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de