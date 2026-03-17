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Strommarkt im Blick

Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien

18.03.26 03:31 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla: Tochterunternehmen steigt in britischen Strommarkt ein | finanzen.net

Tesla Energy Ventures steigt als Stromlieferant in Großbritannien ein. In einem Umfeld steigender Energiepreise eröffnet sich damit ein neuer Wachstumsmarkt.

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• Tesla Energy Ventures erhält Stromlizenz in Großbritannien
• Energiepreise steigen - britische Haushalte vorerst durch regulierte Tarife geschützt
• Energiegeschäft bietet Potenzial für stabile Einnahmen

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Tesla Energy Ventures, eine Tochtergesellschaft von Elon Musks E-Autokonzern Tesla, hat laut Reuters eine Zulassung als Stromlieferant in Großbritannien erhalten. Damit taucht in Zeiten steigender Strompreise ein neuer Wettbewerber auf dem Markt auf. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr im Juli einen Antrag auf eine Stromlieferlizenz bei der Gas- und Strommarktaufsichtsbehörde Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) eingereicht.

Ausbau der Aktivitäten in Großbritannien

Mit einer neuen Lizenz schafft Tesla die Grundlage für einen Ausbau seiner Aktivitäten in Großbritannien. Das Unternehmen von Elon Musk plant, dort mit seinem Geschäft rund um Solarenergie und Batteriespeicher direkt in Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie Octopus Energy, British Gas und EDF zu treten.

Eine weitere Konzerntochter, Tesla Motors Limited, verfügt bereits über eine Lizenz zur Stromerzeugung im Vereinigten Königreich. Einige Kunden nutzen Heimspeicherlösungen, die mit Solarstrom betrieben werden, um ihre Elektroautos zu laden. Nicht verbrauchter Strom kann dabei in das öffentliche Netz eingespeist werden.

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Steigende Energiepreise

Unterdessen sind die Energiepreise infolge des Konflikts im Iran deutlich gestiegen, was bei vielen Haushalten in Großbritannien Sorgen über steigende Kosten auslöst. Kurzfristig sind die meisten Verbraucher durch regulierte Tarife bis Juli vor höheren Gas- und Strompreisen geschützt. Sollte die Krise jedoch länger anhalten, dürfte der Druck auf die Regierung wachsen, weitere Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen.

Chancen für Tesla

Für Tesla könnte dieser Schritt Chancen bieten. Während das Unternehmen im Autosektor mit zyklischen Schwankungen und großem Konkurrenzdruck zu kämpfen hat, wächst das Energiegeschäft und Tesla Energy Ventures kann als Stromlieferant regelmäßige monatliche Cashflows generieren.

Bisher macht die Energiesparte zwar noch einen kleineren Teil von Teslas Gesamtumsatz aus, doch sie wächst deutlich schneller als die Autosparte. Analysten bewerten Tesla oft nicht mehr als reinen Autobauer, sondern als Technologie-Unternehmen. Der Erfolg in Großbritannien könnte daher Kursziele, die deutlich über dem aktuellen Durchschnitt liegen, untermauern.

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Tesla-Aktie im Fokus

Die Tesla-Aktie hat an der US-Technologiebörse NASDAQ seit Jahresbeginn rund zwölf Prozent an Wert verloren. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine allerdings rund 58 Prozent zulegen. Zuletzt kostete eine Tesla-Aktie 395,56 US-Dollar.

Die Analysten sind laut TipRanks bei der Tesla-Aktie geteilter Meinung: In den letzten drei Monaten haben 31 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Tesla-Aktie ausgegeben. Von diesen empfehlen 13 die Aktie zum Kauf, während elf ein "Hold"-Rating abgegeben haben und sieben Analysten zum Verkauf der Anteilsscheine raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 399,25 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 600,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 25,28 US-Dollar. Damit sehen die Analysten im Schnitt kein Aufwärtspotenzial mehr: Das durchschnittliche Kursziel entspricht nahezu genau dem letzten Kurs der Tesla-Aktie von 399,27 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 17.03.2026).

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

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