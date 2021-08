Delivery Hero verkauft Südkorea-Tochter an Drei-Parteien-Konsortium - Aktie stabil

Wie der Berliner DAX -Konzern mitteilte, wird ein Konsortium aus Affinity Equity Partners, GS Retail Co, Ltd. und Permira Advisers Limited die Delivery Hero Korea LLC für einen Unternehmenswert von 800 Milliarden koreanische Won (umgerechnet rund 590 Millionen Euro) übernehmen. Eine entsprechende verbindliche Vereinbarung sei abgeschlossen worden, teilte die Delivery Hero SE mit.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt bestimmter behördlicher Genehmigungen und werde voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres abgeschlossen, wie die Essenslieferplattform mitteilte.

Südkoreas Kartellbehörde, die Korea Fair Trade Commission (KFTC), verlangt von Delivery Hero den Verkauf der südkoreanischen Tochter im Gegenzug für die Erlaubnis, Woowa Brothers Corp zu übernehmen, Südkoreas größten Essenslieferdienst. Die KFTC hatte Anfang Februar die Übernahme unter der Bedingung genehmigt, dass Delivery Hero das eigene Geschäft in Südkorea verkauft. Ursprünglich hatte Delivery Hero dafür sechs Monate Zeit bis Anfang August. Kürzlich verlängerte die Behörde auf die Bitte von Delivery Hero hin die Frist um weitere fünf Monate bis Anfang Januar 2022.

Delivery Hero sieht sich nun mit der verbindlichen Vereinbarung "auf dem besten Weg, die strukturellen Abhilfemaßnahmen zu erfüllen". Zuvor wurde laut Mitteilung ein Auktionsverfahren durchlaufen.

Delivery-Hero-CFO Emmanuel Thomassin hatte Dow Jones Newswires am Donnerstag im Interview gesagt, der Konzern sei in Verhandlungen mit einem Konsortium, man sei "sehr weit in den Verhandlungen und auch in der Vertragsgestaltung" mit dem potenziellen Käufer. "Der Preis steht fest", ergänzte Thomassin, der sich zu den Preisvorstellungen und zur Anzahl der Mitglieder im Konsortium am Donnerstag nicht näher äußern wollte.

Im XETRA-HAndel verharrt die Delivery Hero-Aktie derzeit bei 116,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero