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Strukturwandel

Meta-Aktie im Blick: Zuckerberg setzt auf KI-Agenten und flache Hierarchien

31.03.26 03:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Meta vor KI-Umbruch? Neue Systeme sollen Managementstrukturen verändern | finanzen.net

Die interne Organisation bei Meta steht vor einem technologischen Umbruch. Während der Konzern massiv in künstliche Intelligenz investiert, werden traditionelle Kommunikationswege und Managementstrukturen auf den Prüfstand gestellt. Ein neues Projekt in der Führungsebene soll zeigen, wie digitale Systeme die Arbeit im in der Führungsebene künftig unterstützen kann.

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• KI-Chef-Agent Zuckerberg überspringt Management-Ebenen für direkten Datenabruf
• Produktivitätsschub Interne KI-Tools steigern den Ingenieurs-Output um bis zu 80 Prozent
• Strukturwandel Meta erzwingt flache Hierarchien mit 50 Mitarbeitern pro Führungskraft

Metas Transformation zur KI-nativen Organisation

Der US-Technologiekonzern Meta unterzieht seine internen Strukturen einer radikalen Neuausrichtung, um die Agilität und Geschwindigkeit von KI-nativen Start-ups zu erreichen. In diesem Zusammenhang lässt Mark Zuckerberg einen persönlichen KI-Agenten entwickeln, der ihn bei seinen Aufgaben als Chief Executive unterstützen soll. Wie das Wall Street Journal in einem Bericht vom 23. März 2026 darlegt, fungiert dieses System bereits als Werkzeug für den direkten Informationsabruf, wodurch der CEO Daten wesentlich schneller erhält, als es die herkömmlichen hierarchischen Kommunikationswege erlauben würden. Ziel dieser Initiative ist es, die Reibungsverluste zu minimieren, die oft entstehen, wenn wertvolle Informationen auf dem Weg von den einzelnen Teams bis in die Führungsebene verzögert werden oder verloren gehen.

Digitale Stabschefs und produktive Belegschaft

Die Integration von Künstlicher Intelligenz zeigt innerhalb des Konzerns bereits messbare Resultate in der täglichen Arbeit der rund 78.000 Mitarbeiter. Laut Angaben von Finanzchefin Susan Li konnte der Output pro Ingenieur seit Beginn des Jahres 2025 um 30 Prozent gesteigert werden, wobei sogenannte Power-User sogar Zuwächse von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind interne Tools wie MyClaw, das den Zugriff auf Chat-Protokolle und Arbeitsdateien ermöglicht, sowie das System Second Brain. Letzteres basiert auf einer modernen Infrastruktur und fungiert als eine Art digitaler Stabschef, der Aufgaben organisiert, Erkenntnisse aufbereitet und die Abfrage von institutionellem Wissen beschleunigt.

Strategischer Umbau und personelle Konsequenzen

Parallel zur technologischen Aufrüstung forciert der Konzern eine weitreichende Umstrukturierung seiner Organisationsform, um flachere Hierarchien zu etablieren, wobei in neu geschaffenen Abteilungen für angewandtes KI-Engineering bis zu 50 Mitarbeiter an eine einzige Führungskraft berichten. Diese Neuausrichtung wird durch gezielte Akquisitionen spezialisierter Start-ups wie Manus für zwei Milliarden US-Dollar sowie die Schaffung neuer Organisationseinheiten wie Meta Compute flankiert. Um die notwendigen Mittel für diese massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur freizusetzen, wurden zudem personelle Anpassungen vorgenommen und laut einem Bericht von Forbes etwa 3.600 Stellen gestrichen, um Ressourcen für hochqualifizierte Talente im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu bündeln. Nach Angaben des Wall Street Journal dient dieser Umbau dazu, die operative Ebene ohne Umwege über das Management zu stärken und die Geschwindigkeit KI-nativer Organisationen zu erreichen.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Deemerwha studio / Shutterstock.com

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