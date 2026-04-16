STS Group: Free-Cashflow massiv verbessert

Die STS Group hat aus Sicht von SMC-Research in 2025 respektable Resultate erwirtschaftet und wird diesen Kurs nach Meinung der Analysten auch 2026 fortsetzen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht ein hohes Kurspotenzial, bleibt aber bei seinem Urteil Hold, weil die Marktentwicklung noch deutliches Wachstum verhindert.

In einem schwierigen Marktumfeld habe die STS Group laut SMC-Research respektable Resultate erzielt. Im letzten Geschäftsjahr habe zwar ein Umsatzrückgang um 6,1 Prozent auf 292 Mio. Euro hingenommen werden müssen, doch das EBITDA habe stabil bei 23 Mio. Euro gehalten werden können. Damit habe sich die operative Marge von 7,4 auf 7,9 Prozent verbessert.

Noch beeindruckender sei die Entwicklung des Free-Cashflow gewesen, der nach dem Abschluss des Werksaufbaus in den USA von -8,5 auf +35,6 Mio. Euro stark in den positiven Bereich gedreht sei, was für eine Reduzierung [...]

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