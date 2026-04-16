DAX24.096 -0,4%Est505.871 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +0,1%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.818 ±-0,0%Euro1,1705 ±-0,0%Öl103,3 +1,7%Gold4.710 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen -- STMicroelectronics, Stabilus, EssilorLuxottica im Fokus
Top News
Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX startet mit Verlusten Iran-Krieg und Ölpreise sorgen für Gegenwind und Korrektur: DAX startet mit Verlusten
Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STS Group: Free-Cashflow massiv verbessert

23.04.26 07:42 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
STS Group AG
2,93 EUR 0,05 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die STS Group hat aus Sicht von SMC-Research in 2025 respektable Resultate erwirtschaftet und wird diesen Kurs nach Meinung der Analysten auch 2026 fortsetzen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht ein hohes Kurspotenzial, bleibt aber bei seinem Urteil Hold, weil die Marktentwicklung noch deutliches Wachstum verhindert.

In einem schwierigen Marktumfeld habe die STS Group laut SMC-Research respektable Resultate erzielt. Im letzten Geschäftsjahr habe zwar ein Umsatzrückgang um 6,1 Prozent auf 292 Mio. Euro hingenommen werden müssen, doch das EBITDA habe stabil bei 23 Mio. Euro gehalten werden können. Damit habe sich die operative Marge von 7,4 auf 7,9 Prozent verbessert.

Noch beeindruckender sei die Entwicklung des Free-Cashflow gewesen, der nach dem Abschluss des Werksaufbaus in den USA von -8,5 auf +35,6 Mio. Euro stark in den positiven Bereich gedreht sei, was für eine Reduzierung [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Nachrichten zu STS Group AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu STS Group AG

DatumRatingAnalyst
08:34STS Group HaltenSMC Research
12.08.2025STS Group HaltenSMC Research
09.04.2025STS Group HaltenSMC Research
03.12.2024STS Group KaufenSMC Research
14.08.2024STS Group KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
03.12.2024STS Group KaufenSMC Research
14.08.2024STS Group KaufenSMC Research
06.06.2024STS Group KaufenSMC Research
12.04.2024STS Group KaufenSMC Research
15.11.2023STS Group KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
08:34STS Group HaltenSMC Research
12.08.2025STS Group HaltenSMC Research
09.04.2025STS Group HaltenSMC Research
17.08.2022STS Group HaltenSMC Research
14.08.2020STS Group HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STS Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen