STS Group: Free-Cashflow massiv verbessert

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Die STS Group musste in 2025 einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen, hat aber die operative Marge verbessert. In der laufenden Periode soll die Marge bei stabilen Erlösen weiter steigen.

Die STS Group hat aus Sicht von SMC-Research in 2025 respektable Resultate erwirtschaftet und wird diesen Kurs nach Meinung der Analysten auch 2026 fortsetzen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht ein hohes Kurspotenzial, bleibt aber bei seinem Urteil Hold, weil die Marktentwicklung noch deutliches Wachstum verhindert.

In einem schwierigen Marktumfeld habe die STS Group laut SMC-Research respektable Resultate erzielt. Im letzten Geschäftsjahr habe zwar ein Umsatzrückgang um 6,1 Prozent auf 292 Mio. Euro hingenommen werden müssen, doch das EBITDA habe stabil bei 23 Mio. Euro gehalten werden können. Damit habe sich die operative Marge von 7,4 auf 7,9 Prozent verbessert.

Noch beeindruckender sei die Entwicklung des Free-Cashflow gewesen, der nach dem Abschluss des Werksaufbaus in den USA von -8,5 auf +35,6 Mio. Euro stark in den positiven Bereich gedreht sei, was für eine Reduzierung der Nettofinanzverschuldung von 48,8 auf 20,0 Mio. Euro genutzt worden sei.

Damit bestehe eine gute Basis für eine weitere Expansion auch unter anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen. Im laufenden Jahr solle der Umsatz zwar nur stabil bleiben, die EBITDA-Marge aber zumindest leicht verbessert werden. Für 2027 seien die Wachstumsaussichten besser, da dann ein neues Werk in China verfügbar sein dürfte, dessen Bau noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden solle. Zudem arbeite das Management an der Akquise weiterer Aufträge für das neue US-Werk.

Insgesamt bringe sich das Unternehmen damit in Stellung, um von einem perspektivisch wieder höheren Gesamtmarktwachstum zu profitieren. Die Chancen, die daraus für die Aktie resultieren, zeige das Bewertungsmodell der Analysten mit einem fairen Wert von jetzt 10,70 Euro, der trotz einer leichten Reduktion seit ihrer letzten Taxe (11,60 Euro) deutlich über dem aktuellen Kurs liege.

Da der Gegenwind vom Markt aktuell aber noch Wachstum verhindere, bleibe ihr Urteil vorerst „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.04.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 23.04.2026 um 6:50 Uhr fertiggestellt und am 23.04.2026 um 8:15 Uhrveröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-23-SMC-Update-STS_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.