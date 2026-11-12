StubHub A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 502,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte StubHub A einen Umsatz von 468,1 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,870 USD je Aktie vermeldet.

StubHub A hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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