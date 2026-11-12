StubHub A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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StubHub A hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,870 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 502,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte StubHub A einen Umsatz von 468,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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