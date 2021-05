Studie: 2040 fast jedes zweites Auto der Welt kein Verbrenner

BERLIN (Dow Jones)--Infolge der weltweiten Klimabemühungen wird der Verbrennungsmotor Experten zufolge immer weiter verdrängt. Bis 2040 werden knapp 45 Prozent von insgesamt 128 Millionen verkauften Pkw rein batterieelektrisch oder mit Brennstoffzelle betrieben sein, wie aus der Studie "Antrieb im Wandel" des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und der FEV Consulting GmbH hervorgeht. Die Anzahl der verkauften Benziner oder Diesel fällt im Vergleich zu 2019 bis dahin weltweit um 16 Prozent, in Europa sogar um bis zu 80 Prozent. Lediglich in China erreicht der Sektor wegen des großen Marktwachstums noch ein Plus von 13 Prozent.

Mit Blick auf den Green Deal gehen die Autoren davon aus, dass in der EU 2040 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden dürfen. Wasserstoff-Antriebe könnten demnach einen Marktanteil von rund 22 Prozent im Binnenmarkt erreichen. Damit eröffnen sich neue Chancen für den Maschinen- und Anlagenbau: Das Geschäftspotenzial für elektrische Antriebsstrangkomponenten könnte um rund 75 Prozent auf 403 Milliarden Euro steigen. Damit könnte die Branche ihr Niveau von 55.000 Arbeitsplätzen noch halten, nicht aber andere Bereiche. In der gesamten europäischen Fertigung von Fahrzeugantrieben ist mit einem Abbau von rund 160.000 Jobs zu rechnen.

Damit die Transformation gelingt, sei ein jährliches inflationsbereinigtes Investitionsvolumen von rund 11,5 Milliarden Euro in Europa nötig. Das entspreche dem Investitionswert von 2019. Zusätzliche Chancen entstehen für die Unternehmen etwa bei der Verarbeitung von Rohstoffen für Batteriezellen, dem späteren Recycling, aber auch beim Ausbau der Lade- oder Wasserstoff-Infrastruktur. "Öffentliche Mittel müssen am Anfang der Wertschöpfungskette investiert werden - in Forschung und Lehre, in berufliche Qualifizierung und somit auch in intelligente Produktionstechnologien und Produkte", fordert der stellvertretende VDMA-Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen.

May 05, 2021 04:36 ET (08:36 GMT)