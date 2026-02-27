DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.933 +0,4%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold
Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Studie: Abwanderung nach Osteuropa bringt Firmen wenig

01.03.26 08:56 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Abwanderung nach Mittel- und Osteuropa bringt der bedrängten deutschen Industrie nicht viel. Laut einer Analyse der Beratung Strategy& sind die Einsparungen dort vergleichsweise niedrig, zudem gibt es weitere Nachteile. Dazu zählen die Autoren eine ganze Reihe von Faktoren: im Vergleich mit Deutschland noch größeren Fachkräftemangel, mangelnde Automatisierung sowie einen starken Anstieg der Arbeitskosten in den vergangenen Jahren. Tatsächlich niedrigere Kosten und bessere Bedingungen bieten demnach asiatische Länder.

Wer­bung

Anlass der Studie sind die vermehrten Investitionen deutscher Industrieunternehmen in den östlichen Nachbarländern. Abgesehen von den hohen Energiepreisen sind laut Stategy& die Arbeitskosten in Deutschland um 30 Prozent höher als im EU-Schnitt. Die Begeisterung für China ist in vielen Chefetagen in den vergangenen Jahren stark abgekühlt. Daher konzentrieren sich etliche Unternehmen nun vermehrt auf die nähere Umgebung, im Management-Jargon als "nearshoring" bekannt. Die zwei beliebtesten Länder zwischen 2015 und 2024 waren demnach Polen und Tschechien.

Verlagerung nach Osteuropa spart weniger als erhofft

Doch die Hoffnung auf größere Einsparungen wird der Studie zufolge in Mittel- und Osteuropa häufig enttäuscht. Zu den Nachteilen der Region zählen die Autoren unter anderem, dass die Arbeitskosten in den vergangenen Jahren dreieinhalbmal so schnell gestiegen seien wie die Produktivität. Der Mangel an Fachkräften für die Industrie ist demnach noch um 16 Prozent größer als in Deutschland, und die Energiepreise in der Region haben sich laut Strategy& innerhalb von fünf Jahren nahezu verdreifacht. "CEOs können sich nicht mehr auf den Standort als alleinstehenden Wettbewerbsvorteil verlassen", sagte Studienautor Michael Weiß an die Adresse von Firmenchefs.

Asiatische Wettbewerbsvorteile: Billige Energie, mehr Roboter

Tatsächlich wettbewerbsfähiger sind demnach etliche asiatische Länder von China bis Malaysia, insbesondere wegen im Vergleich zu Europa sehr niedriger Energiepreise. In China sind die durchschnittlichen Gehälter demnach zwar nur noch zehn Prozent niedriger als in Deutschland, doch ist auch die Produktivität dort laut Strategy& wegen schneller Automatisierung und des massenhaften Einsatzes von Robotern in den Fabriken schnell gewachsen, während sie in Deutschland stagnierte. Strategy& ist das Beratungsunternehmen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC./cho/DP/zb