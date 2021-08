Studie: Anstieg bei Immobilienpreisen flacht ab - Mieten ziehen an

GO

Heute im Fokus

DAX sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- NEL ASA erneut verlustreich -- Adyen verdoppelt Überschuss im Halbjahr -- HELLA, thyssenkrupp, Autowerte, NVIDIA, Cisco im Fokus

Preis für Eisenerz bricht weiter ein. Siemens-Chef will Technologiekonzern nicht weiter umbauen. Global Fashion Group wächst weiter - Prognose bestätigt. ABB erhält Großauftrag aus Australien. Evonik investiert in zwei chinesische Fonds. US-Telekomaufsicht untersucht Datenleck bei T-Mobile US. Milliardendeal: Goldman Sachs kauft Vermögensverwalter NN Investment.