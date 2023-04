Studie: Befristet Beschäftigte haben längeren Arbeitsweg

WIESBADEN (dpa-AFX) - Menschen mit einem befristeten Job haben im Schnitt einen längeren Weg zur Arbeit als unbefristet Beschäftigte. Besonders betroffen seien Männer, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden die Ergebnisse einer aktuellen Studie mit. Ihr Weg zur Arbeit sei über sechs Prozent länger, bei einer Tätigkeit in einer Zeitarbeitsfirma vergrößere sich der Unterschied sogar um fast 17 Prozent. Bei Frauen ist die Differenz geringer, das Plus bei der Wegstrecke in befristeten Jobs liegt bei knapp vier Prozent und in Zeitarbeitsfirmen bei rund sechs Prozent.

Den wesentlichen Grund für die unterschiedlich langen Wege zur Arbeit sehen die Forscherinnen und Forscher in der fehlenden Stabilität des Arbeitsverhältnisses. "Die unsichere und kurzfristigere Beschäftigungsperspektive hält viele temporär Beschäftigte davon ab, für einen Jobwechsel näher an den neuen Arbeitsort zu ziehen", erklärte die Soziologin Inga Laß vom BiB. Der Grund für die geringeren Unterschiede bei den Frauen könne sein, dass sie häufiger für Haus und Familie hauptverantwortlich seien. Dies sorge für weniger Flexibilität.

/mrr/DP/mis