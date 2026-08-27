BMW-Aktie legt zu: Citigroup rechnet mit positiveren Schlagzeilen
In einem wenig bewegten Autosektor-Umfeld fallen die Aktien von BMW am Freitag mit Gewinnen auf.
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Nach der sektorweiten Erholungsrally vom Vortag geht es im XETRA-Handel für den Autobauer um 1,9 Prozent hoch auf 61,08 Euro.
Die Citigroup vergab BMW den Status "Positive Catalyst Watch" mit einer Frist von 90 Tagen. Analyst Harald Hendrikse erwartet damit positive Kurstreiber, auch wenn er sein Votum auf "Neutral" belässt.
Der Experte verwies in seiner Studie auf die bereits nach unten korrigierten Gewinnerwartungen am Markt in China, wo der negative Trend sein Extrem wohl überstanden habe. Wenige Monate nach einer Gewinnwarnung - wie zuletzt im Juni - lege die Aktie häufiger wieder zu.
Mit Blick auf den Kapitalmarkttag Ende September, der unter neuer Führung stattfinde, seien die Erwartungen sehr niedrig angesetzt und im Vergleich zu Mercedes-Benz werde BMW auf einem historischen Tief bewertet. Er hält es daher für möglich, dass bald positive Schlagzeilen kommen und dazu führen, dass Spekulanten sich eindecken müssen, die auf fallende Kurse gesetzt hätten.
/tih/stk
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