Studie deutet auf stärkere Einkommensungleichheit in der Krise

BERLIN (Dow Jones)--Die Einkommen in Deutschland sind laut einer neuen Studie heute sehr ungleich verteilt, wenn man die Entwicklung seit Ende der 1990er-Jahre vergleicht. Zudem gebe es Indizien dafür, dass die Einkommensungleichheit während der Corona-Jahre erneut gestiegen sei und 2022 fast auf diesem Höchststand verharrt habe, so das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung unter Verweis auf seinen jüngsten Verteilungsbericht.

Auch die Armutsquote liege mit 16,7 Prozent 2022 spürbar höher als vor Beginn der Pandemie, gegenüber 2021 sei sie geringfügig gesunken. Insbesondere dauerhafte Armut über mindestens fünf Jahre in Folge habe die gesellschaftliche Teilhabe schon vor der jüngsten Teuerungswelle stark eingeschränkt: Dauerhaft Arme müssten etwa deutlich häufiger auf Güter des alltäglichen Lebens wie neue Kleidung oder Schuhe verzichten und könnten seltener angemessen heizen. Auch das Gefühl, anerkannt und wertgeschätzt zu werden, und das Vertrauen in demokratische und staatliche Institutionen hingen stark mit dem Einkommen zusammen.

Mit materiellen Einschränkungen und dem Gefühl geringer Anerkennung gehe bei vielen Betroffenen eine erhebliche Distanz zu zentralen staatlichen und politischen Institutionen einher: Mehr als die Hälfte der Armen habe nur wenig Vertrauen in Parteien und Politiker, rund ein Drittel vertraue dem Rechtssystem allenfalls in geringem Maße. "Wenn sich Menschen gesellschaftlich nicht mehr wertgeschätzt fühlen und das Vertrauen in das politische System verlieren, dann leidet darunter auch die Demokratie", so die Studienautoren Jan Brülle und Dorothee Spannagel.

