Studie: Fast die Hälfte der Stadtwerke erzielt niedrigeres Ergebnis

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--48 Prozent der Stadtwerke haben im vergangenen Jahr laut einer Studie ein niedrigeres Ergebnis erwirtschaftet als 2021. Dies präge auch den Blick der Stadtwerke auf das laufende Jahr: Lediglich 44 Prozent schätzten die Aussichten als gut oder sehr gut ein - der niedrigste Wert seit der Finanzkrise 2008/2009. Das teilten der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und die Unternehmensberatung EY mit, die für ihre Stadtwerkestudie 2023 deutschlandweit 100 Stadtwerke und regionale Energieversorger befragten.

"Die Erfahrungen aus der Energiekrise führen insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Wärmeversorgung zu einer Transformationsbeschleunigung", erklärte BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Stadtwerke seien bereit, weiterhin in Energiewende-Technologien zu investieren und die Versorgungssicherheit zu stärken. Entsprechend passten sie ihre Investitionsstrategien an und schauten auch, welche neuen Geschäftsfelder ausgebaut werden könnten.

Als ihre aktuell wichtigsten Themen nannten die befragten Stadtwerke den Ausbau erneuerbarer Energien (89 Prozent), die Umsetzung der Wärmewende (88 Prozent) und die Gewinnung neuer Beschäftigter (86 Prozent). Die Digitalisierung - 2022 noch an erster Stelle - habe gegenüber dem Vorjahr deutlich an Priorität verloren und liege in der aktuellen Studie auf dem fünften Rang (74 Prozent). "Viele Stadtwerke planen, mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Zudem stehen sie bereit, die Wärmewende vor Ort voranzutreiben", betonte Andreae.

Laut den Angaben haben wie in der Vorjahresumfrage allerdings nur 29 Prozent der befragten Stadtwerke eine echte Dekarbonisierungsstrategie, also Transformationslösungen für den Kunden und das eigene Unternehmen. "Ohne Dekarbonisierungsstrategien werden Stadtwerke ihrer Rolle als Umsetzer der Energiewende vor Ort nicht gerecht können". warnte Andreas Siebel, Partner bei EY. Vor dem Hintergrund der Transformationsbeschleunigung würden Investitionen in die Infrastruktur, Wärmeplanung, Dekarbonisierungsstrategien sowie das Erschließen neuer Geschäftsmodellein der Wärmewende zu zentralen Handlungsfeldern in den kommenden Jahren.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 06:15 ET (10:15 GMT)