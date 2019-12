Studie: Fehlender Netzausbau kostet bis 1,5 Milliarden jährlich

Der schleppende Netzausbau und ungünstige Marktbedingungen verursachen einer Studie zufolge massive Wohlstandsverluste in Deutschland. Das Fehlen der Stromautobahnen von Norden nach Süden koste bis 2030 jährlich rund 1 bis 1,5 Milliarden Euro, heißt es in einem Papier der beiden Übertragungsnetzbetreiber der Elia Group, 50Hertz in Deutschland und Elia in Belgien.

Der Grund für die hohen Kosten sind häufigere Engpässe bei der Stromversorgung, was Netzbetreiber immer wieder zu massiven und teuren Eingriffen ins System zwingt. Bis zu 40 Prozent häufiger müssten auch Ökostromanlagen abgeregelt werden, schätzt die Studie. Diese Zahlen würden auch nach 2030 weiter ansteigen, da mit dem Ausstieg aus Kohle und Kernkraft mehr grüne Energie in das Netz eingespeist werde.

Die Studienautoren schlagen daher neben deutlich mehr Netzausbau auch eine Reform des Energiemarktes vor, ein sogenanntes Flex-In-Market-Design. Dies ermögliche eine effizientere Nutzung des Netzes und verringere die Divergenz zwischen Märkten und physischer Infrastruktur, heißt es in dem Papier. In der Folge müsse seltener abgeregelt werden. Wohlstandsgewinne von 300 bis 400 Millionen Euro pro Jahr bis 2030 wären möglich.

"Um der wachsenden Komplexität eines dekarbonisierten Stromversorgungssystems gerecht zu werden, muss der termingerechte Ausbau der Infrastruktur mit einem optimierten Marktdesign einhergehen", erklärte Elia-Group-Chef Chris Peeters. "Damit kann der Markt als eine Art Verkehrsleitzentrale agieren, die die Stromflüsse im Netz effizient steuert und für eine optimale Nutzung der verfügbaren Kapazitäten sorgt."

50Hertz ist Teil der internationalen Elia Group des belgischen Übertragungsnetzbetreibers Elia und der KfW Bankengruppe. Das Unternehmen betreibt die großen Stromautobahnen im Norden und Osten Deutschlands.

BERLIN (Dow Jones)