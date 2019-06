Studie: Investoren reduzieren Engagement in Deutschland

STUTTGART (dpa-AFX) - Ausländische Unternehmen haben im vergangenen Jahr nach einer aktuellen Studie deutlich weniger Investitionsprojekte in Deutschland in Angriff genommen. Der am Dienstag veröffentlichten Standort-Attraktivitätsstudie des Beratungsunternehmens EY (Ernst&Young) zufolge landete Deutschland im europaweiten Vergleich nur noch auf Platz drei hinter Großbritannien und Frankreich. Außerdem nahm die Unzufriedenheit ausländischer Unternehmen mit der Standortpolitik hierzulande zu. EY-Chef Hubert Barth sprach von einem Warnsignal. "Deutschland ist nicht mehr Wachstumsmotor der europäischen Wirtschaft", sagte er. Es seien dringend wieder positive Dynamik und neue Wachstumsimpulse nötig./eni/DP/mis