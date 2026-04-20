DAX24.582 +0,7%Est506.008 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 +1,2%Nas24.404 -0,3%Bitcoin65.054 +1,0%Euro1,1757 -0,3%Öl94,62 +0,9%Gold4.781 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt über 25.000-Punkte -- Asiens Börsen letztlich grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
TAG Immobilien im Aufwind: Barclays-Studie hievt Aktie auf 7-Wochen-Hoch TAG Immobilien im Aufwind: Barclays-Studie hievt Aktie auf 7-Wochen-Hoch
Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Studie: Mehr Dienstreisen ins europäische Ausland

21.04.26 11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz der weitgehend stagnierenden Konjunktur haben deutsche Unternehmen ihre Mitarbeiter im vergangenen Jahr häufiger auf Dienstreisen geschickt. Der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) registrierte bei seiner Umfrage-basierten "Geschäftsreiseanalyse" einen Zuwachs von 8,3 Prozent auf 116,1 Millionen Reisen. Gleichzeitig seien die durchschnittlichen Kosten pro Reise um 4,8 Prozent auf 418 Euro gesunken.

Die zusätzlichen Reisen gingen ausschließlich ins Inland oder ins europäische Ausland, heißt es in dem Bericht. Der Anteil an Geschäftsreisen ins europäische Ausland steigt von 24 auf 30 Prozent, während Reisen in den Rest der Welt auf dem Vorjahresniveau bleiben. Europa werde damit zum erweiterten Heimatmarkt deutscher Geschäftsbeziehungen, folgert der Verband.

Bahn hängt Flugzeug im Inland ab

Bei Reisen im Inland hat die Bahn das Flugzeug deutlich überholt und erreicht einen Nutzungsanteil von 52 Prozent, während Inlandsflüge auf 13 Prozent zurückgehen. Zwar sinken die durchschnittlichen Transportkosten leicht, doch steigen die Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung.

Im Trend liegt die Vermischung von Dienstreisen und privaten Anteilen. Die Mehrheit der Unternehmen toleriere oder fördere derartige Formen, habe sie aber bislang nicht in ihren Reiserichtlinien verankert. Damit entstünden Graubereiche bei Haftung, Versicherung und arbeitsrechtlichen Anforderungen, für die die Politik klare Regeln finden müsse./ceb/DP/nas