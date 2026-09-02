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Studie: Psychische Belastungen gefährden Ausbildungserfolg

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Psychische Belastungen von Azubis sind einer Umfrage zufolge das größte Risiko für einen Ausbildungsabbruch. So nannten fast 40 Prozent aller repräsentativ im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung befragten Auszubildenden psychische Belastungen als Grund dafür, warum sie über eine Vertragsauflösung nachdenken oder bereits abgebrochen haben. Weitere Gründe, etwa abweichende Erwartungen an die Ausbildung oder Unzufriedenheit mit den Lern- und Arbeitsbedingungen wurden von einem Drittel oder weniger und damit deutlich seltener genannt.

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Umgekehrt zeigt sich, dass von den jungen Menschen in Ausbildung, die ohnehin über ein stark eingeschränktes Wohlbefinden berichten, fast drei Viertel (73,6 Prozent) darüber nachdenken, die Ausbildung abzubrechen. Bei jungen Menschen mit stabilem Wohlbefinden sind es lediglich 12 Prozent.

Niedergeschlagen, kraftlos: Ein Teil der Azubis ist mental belastet

Für die nach Angaben der Stiftung repräsentative Umfrage waren im Frühjahr 2026 mehr als 900 Auszubildende zwischen 15 und 25 Jahren befragt worden. Auch wenn die deutliche Mehrheit insgesamt mit der Ausbildung zufrieden sei, berichtet ein relevanter Anteil von rund 15 Prozent von einem stark eingeschränkten Wohlbefinden. Eine erschreckend große Zahl junger Azubis fühle sich emotional belastet, häufig unwohl, niedergeschlagen und kraftlos, so die Studienautoren. Zudem gab ein knappes Drittel an, sich schon einmal wegen mentaler Probleme krankgemeldet zu haben.

Weitere Befunde zur Belastung junger Menschen in Ausbildung

Auch der jüngst veröffentliche Ausbildungsreport des Jugendverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB-Jugend) hatte gezeigt, wie weit verbreitet psychische Belastungen junger Menschen in Ausbildung sind: Der Studie zufolge fühlt sich sogar jeder zweite Azubi psychisch belastet. Gründe sind demnach Leistungs-, Zeit- und Verantwortungsdruck sowie Personalmangel im Ausbildungsbetrieb./fld/DP/zb

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