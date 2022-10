Studie: Regelmäßige TV-Gerät-Nutzung bei jungen Leuten rückläufig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Junge Leute nutzen einer Studie zufolge seltener als noch vor Jahren regelmäßig das klassische TV-Gerät zum Fernsehen. 64,5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen gaben in einer Befragung an, mindestens einmal im Monat den Fernseher zu nutzen - 2018 waren es rund 75 Prozent. Das geht aus dem Digitalisierungsbericht Video 2022 hervor, der am Dienstag von den Medienregulierern bei der Konferenz Medientage München vorgestellt wurde. Demnach nutzen zugleich so gut wie alle 14- bis 29-Jährigen mittlerweile regelmäßig Videoinhalte über das Internet.

Für die Studie wurden zwischen April und Juni mehr als 6700 Leute ab 14 Jahren telefonisch und online interviewt. Der Bericht erscheint jährlich./rin/DP/men