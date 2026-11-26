BERLIN (dpa-AFX) - Der im kommenden Jahr geplante Spritpreisdeckel hätte einer Untersuchung zufolge in den Jahren 2025 und 2026 nur eine geringe Entlastung für Autofahrerinnen und Autofahrer gebracht. Der Spritpreisdeckel hätte zwar die Preisspitzen zu bestimmten Zeiten gekappt, die Entlastung für einen durchschnittlichen Autofahrer wäre jedoch mit rund zwei bis etwas über fünf Euro pro Jahr vernachlässigbar gewesen - zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des RWI - Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung.

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Auch der ADAC geht davon aus, dass der Preisdeckel wahrscheinlich eher zu punktuellen Begrenzungen einzelner regionaler und tageszeitlicher Preisspitzen führen werde, vor allem nach der täglichen Preiserhöhung um 12.00 Uhr.

Entwurf soll nächste Woche im Kabinett sein

In der Bundesregierung wird derzeit über einen Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums über einen Spritpreisdeckel beraten. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten beschlossen, das Kabinett solle am 2. Dezember einen Gesetzentwurf und eine Rechtsverordnung beschließen, mit der ein Deckel ab dem 1. Januar 2027 "aktiviert" werde. Ende Dezember läuft der Tankrabatt aus.

Der Entwurf der Verordnung nennt Voraussetzungen, wann der Spritpreisdeckel wirksam wird. Der Deckel soll sich zusammensetzen aus den Einkaufskosten der Kraftstoffe, einer Bruttomarge und der Umsatzsteuer.

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Das Wirtschaftsministerium hatte betont, der Spritpreisdeckel sei "kein Tankrabatt im neuen Gewand". Er sei keine Entlastungsmaßnahme. Der Deckel sei ein gezielter Markteingriff für eine außergewöhnliche Krisensituation. Die Versorgung solle nicht lahmgelegt werden.

Was hätte der Deckel bewirkt?

Das RWI führte auf Basis der vorgesehenen Berechnungsformel für den Spritpreisdeckel eine Rückrechnung für die Jahre 2025 und 2026 durch

- was hätte der Deckel bewirkt, wenn er bereits seit 2025 gegolten

hätte? Das Ergebnis: Wäre der Spritpreisdeckel bereits 2025 und 2026 in Kraft gewesen, hätte er vor allem die täglichen Preisspitzen an Tankstellen begrenzt. Im Durchschnitt wären die Preise abseits der Autobahnen jedoch um nur 0,2 bis 0,65 Cent je Liter gesunken - unter der Annahme, dass die Tankstellen ihr Preisverhalten nicht ändern.

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Für Autofahrer entspräche dies laut Institut bei einer beispielhaften Fahrleistung von 11.400 Kilometern im Jahr und einem Verbrauch von sieben Litern je 100 Kilometer rechnerisch einer Ersparnis von knapp 1,60 Euro (2025) bis 5,20 Euro (seit April 2026) pro Jahr. Der Deckel hätte laut RWI seit April 2026 in acht bis zehn Prozent der Zeit gegriffen, 2025 sechs bis sieben Prozent. "Der Deckel hätte vor allem die teuren Tageszeiten günstiger gemacht", so RWI-Ökonom Colin Vance. Die persönliche Ersparnis hänge entscheidend davon ab, wann und wo getankt wird.

12-Uhr-Regel

Laut Untersuchung lagen seit Einführung der 12-Uhr-Regel im April die Preise an etwa drei Viertel der untersuchten Tankstellentage zumindest zeitweise über dem berechneten Höchstpreis. Über den gesamten Tagesverlauf betrachtet, sei dies jedoch nur während acht bis zehn Prozent der Zeit der Fall gewesen, je nach Kraftstoffsorte.

Wer bisher auf die Spritpreise achtet und bewusst zu günstigen Zeiten tankt, profitiert also möglicherweise gar nicht vom Deckel.

Laut Entwurf der Verordnung soll diese aber zum 31. März 2027 auslaufen - und nur unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden dürfen. Der Jahreswert ist laut RWI insofern eine Hochrechnung./hoe/DP/stw