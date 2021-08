Studie: Vermögenssteuer bringt wenig und bremst die Konjunktur

BERLIN (dow Jones)--Eine Vermögenssteuer zur Finanzierung der Coronavirus-Krise und zur Umverteilung zwischen Krisengewinnern und -verlierern ist laut einer neuen Studie kein kluges und gerechtes Instrument. Mit einer solchen Steuer zusätzlich zu den bestehenden würde Deutschland nicht nur einen Sonderweg gehen, sondern auch noch Unternehmen mit krisen- oder branchenbedingt geringeren Renditen über Gebühr belasten, so das Ergebnis der Studie, die der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, für die Stiftung Familienunternehmen verfasst hat.

Bei realistischen Annahmen zu Steuersatz, Unternehmensrendite und Abschreibungsmöglichkeiten würde sich für die Unternehmen der effektive Steuersatz so verändern, dass dies einer Verdoppelung der Ertragssteuer gleichkäme. Weil die Steuer nur aufwändig zu erheben und teilweise zu umgehen sein werde, könnte das Aufkommen daraus weit hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Falls aber Umgehungen nicht möglich seien, würden Investitionen, Wachstum und Beschäftigung in Deutschland Schaden nehmen, was den Zufluss aus anderen Steuerquellen senken könnte, so Fuest. "Eine Vermögensteuer wirkt krisenverstärkend und nimmt keine Rücksicht auf die Liquiditätslage der Unternehmen", sagte er. Die Steuer mindere Anreize zu Investitionen und Kapitalbildung. "Das Bruttoinlandsprodukt wäre nach einer Simulationsrechnung nach acht Jahren mit Vermögenssteuer um bis zu 6,2 Prozent niedriger als ohne sie."

