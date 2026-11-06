DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 9,93 -7,7%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.452 -0,2%Euro 1,1199 -0,2%Öl 100,0 +1,7%Gold 4.046 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Studie warnt vor Wasserstress durch neue Mega-Rechenzentren

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
252.75 EUR -4.60 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Meta Platforms (ex Facebook)
538.40 EUR -21.60 EUR -3.86 %
Charts | News | Analysen

FREIBURG/HAMBURG (dpa-AFX) - Der durch den KI-Boom ausgelöste Ausbau von Rechenzentren droht nach Warnungen von Umweltschützern die regionale Wasserversorgung in Deutschland massiv zu belasten. Laut einer Kurzstudie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace verbrauchten die hiesigen Serverfarmen im Jahr 2025 rund 13 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung. Bis 2030 könnte dieser Bedarf durch neue Mega-Rechenzentren auf bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr anwachsen

Werbung

- was dem Trinkwasserverbrauch einer Großstadt mit rund 580.000

Einwohnern entspricht.

Die neuen Berechnungen stehen in deutlichem Kontrast zur Darstellung der Digitalwirtschaft. Der Branchenverband Bitkom hatte den Wasserbedarf jüngst als weitgehend unproblematisch eingestuft. Fast zwei Drittel der hiesigen Anlagen verbrauchten maximal 0,1 Liter Wasser pro Kilowattstunde IT-Stromverbrauch und benötigten damit kaum Wasser. Relevanter Verbrauch bleibe im Wesentlichen auf Verdunstungskühlungen beschränkt, so der Bitkom.

Wasserbedarf im Volumen des Berliner Wannsees

Das Öko-Institut kommt nach der Bereinigung fehlerhafter Datensätze aus dem behördlichen Rechenzentrumsregister hingegen auf einen gewichteten Mittelwert von 0,67 Litern Wasser pro Kilowattstunde IT-Stromverbrauch. Bereits der heutige Jahresverbrauch von 13 Milliarden Litern entspreche dem gesamten Wasserinhalt des Berliner Wannsees.

Besonders brisant seien geplante Großprojekte: Für ein einziges 100-Megawatt-Rechenzentrum schätzen die Experten den jährlichen Wasserbedarf je nach Kühltechnik auf 200 bis 930 Millionen Liter, was dem Trinkwasserverbrauch einer Kleinstadt mit bis zu 20.000 Menschen gleichkomme. "In bereits trockenen Regionen können sie akuten Grundwasserstress, Verteilungskonflikte mit steigenden Belastungen für die Menschen in den betroffenen Gemeinden und Schäden am lokalen Ökosystem verursachen", heißt es in der Studie weiter.

Werbung

Forscher: Rechenzentren auch ohne Wasserkühlung möglich

Zudem widerspricht die Untersuchung einem zentralen Argument der Betreiber, wonach ein besonders niedriger Stromverbrauch technisch zwangsläufig durch einen höheren Wassereinsatz erkauft werden müsse. In der Praxis lasse sich kein statistischer Zusammenhang zwischen Strom- und Wassereffizienz nachweisen. Eine hohe Energieeffizienz lasse sich vielmehr auch komplett ohne Wasserkühlung realisieren. Durch den gezielten Einsatz moderner Trocken- oder Kompressionskühlung könne der direkte Wasserverbrauch der Serverfarmen sogar vollständig auf null gesenkt werden.

Greenpeace rügt mangelhafte Transparenz

Greenpeace kritisiert zugleich ein massives Transparenzproblem, da weniger als die Hälfte der rund 1.200 meldepflichtigen Betreiber überhaupt Daten an die Behörden geliefert habe und nur 139 Meldungen verwertbar gewesen seien. Die Organisation fordert von der Bundesregierung verpflichtende Wassergutachten vor Genehmigungen, ein Verbot wasserintensiver Anlagen in Trockengebieten und konsequente Sanktionen bei Verstößen gegen die behördlichen Meldepflichten./chd/DP/zb

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

Werbung

Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.