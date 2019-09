Studie: Westen investiert an 'Seidenstraße' ähnlich viel wie China

BERLIN (dpa-AFX) - Westliche Staaten stehen nach einer neuen Bertelsmann-Studie China bei Investitionen in den Schwellenländern der sogenannten Seidenstraße in nichts nach. Die am Montag veröffentlichte Untersuchung "Was der Westen entlang Chinas neuer Seidenstraße investiert" zeige: Aus westlichen Ländern seien zwischen 2013 und 2017 insgesamt etwa 290 Milliarden US-Dollar (etwa 264 Mrd Euro) in die untersuchten "Belt & Road"-Länder geflossen gegenüber etwa 285 Milliarden US-Dollar (etwa 260 Mrd Euro) aus China.

Eine Analyse einzelner Länder zeige, dass für die große Mehrheit der untersuchten Staaten (16 von 25) Finanzströme aus westlichen Ländern wichtiger seien als aus China, zum Beispiel für Indien, Vietnam, Afghanistan, Ägypten und Nigeria. Nur für fünf Länder sei China der wichtigere Partner, insbesondere für Pakistan, Kasachstan und Laos./rm/DP/mis