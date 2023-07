Studie: Zubau-Tempo von Windenergie an Land zu langsam für Ausbauziele

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland wurden bis Jahresmitte 2023 bereits 65 Prozent der im Vorjahr insgesamt installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land erreicht. Einer Studie zufolge muss der Ausbau aber noch deutlich beschleunigt werden, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Nach vorläufigen Zahlen der Deutschen WindGuard im Auftrag des Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems wurden von Januar bis Juni 331 neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von zusammen 1.565 Megawatt (MW) installiert.

Der Netto-Zubau, bei dem stillgelegte Anlagen und Repoweringprojekte abgezogen werden, belief sich auf 133 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1.325 MW. Zum 30. Juni ergibt sich somit ein Gesamtbestand von 28.517 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 59,34 Gigawatt (GW).

Damit ist Deutschland noch deutlich entfernt von dem Ziel der Bundesregierung, dass im Jahr 2024 69 GW installierte Leistung von Windenergie an Land erreicht werden soll. Für 2030 sind im Erneuerbaren Energien Gesetz Leistungen von 115 GW anvisiert. Die Bundesregierung will zudem, dass bis 2030 der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll. 2022 waren es 46,2 Prozent. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Ausbau der Windkraft beschleunigen, damit bis 2030 an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder pro Tag gebaut werden.

"Eine Steigerung des Gesamtbestands um 16 Prozent ist erforderlich, um das 2024er Ziel innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre zu erreichen", heißt es in dem Bericht zum anvisierten Ziel von 69 GW installierte Leistung von Windenergie an Land. Sollten zwischen der Ausschreibung und der Realisierung der Kapazitäten wie in der Vergangenheit rund zwei Jahre vergehen, sollten 2025 12,8 GW und fortan jährlich 10 GW in Betrieb genommen werden, so der Bericht.

Zubau wird wohl unter den politischen Zielen liegen

Da aber in der Vergangenheit die Ausschreibungsmengen oftmals nicht gefüllt werden konnten, liegt nach Ansicht der beiden Verbände der tatsächlich erwartete Zubau "unter den politischen Zielen". Unter der Annahme, dass die Realisierungsgeschwindigkeit unverändert bleibt, wird für das Jahr 2023 ein Zubau von 2,7 GW bis 3,2 GW erwartet.

"Der starke Anstieg der Genehmigungen stützt sich auf Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und etwas reduziert auf Brandenburg. Dies sind zu wenige Länder! Es braucht jetzt in allen Ländern deutlich mehr Tempo. Um die angestrebten jährlich 10 GW Zubau zu erreichen, müssen mindestens 12 GW neu genehmigt werden", sagte Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie BWE.

Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer VDMA Power Systems, kritisierte, dass langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie der Mangel an verfügbaren Flächen "weiter die größten Zubauhürden" darstellten. "Mit dem derzeitigen Tempo werden die Ziele verfehlt", warnte er.

Schleswig-Holstein macht Tempo beim Ausbau

In Norddeutschland hat der Windenergieausbau im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Unangefochtener Spitzenreiter im aktuellen Leistungs-Zubau war demnach Schleswig-Holstein mit 125 Windenergieanlagen und einer Leistung von 597 MW, gefolgt von Niedersachsen auf Platz zwei mit 52 Anlagen und einer Leistung von 267 MW. Neben den Stadtstaaten konnten im ersten Halbjahr 2023 auch in Thüringen und Sachsen keine Neuinstallation verzeichnet werden, heißt es in dem Bericht.

Insgesamt sind in Deutschland bis Ende Juni 28.517 Windenergieanlagen mit zusammen rund 59 GW installierter Leistung in Betrieb. Spitzenreiter ist Niedersachsen mit einem Anteil von 21 Prozent an der Gesamtleistung, gefolgt von Brandenburg mit 14 Prozent, Schleswig-Holstein mit 13 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 12 Prozent. Besonders wenig Leistung verteilt sich hingegen auf die Bundesländer Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen.

Bei der Genehmigung von neuen Windenergieanlagen an Land hat es im ersten Halbjahr eine "erhebliche Steigerung" abgezeichnet, wie es in dem Bericht heißt. Demnach wurden in den Zeitraum Genehmigungen für 585 neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von zusammen 3.175 MW erteilt, womit das Genehmigungsvolumen bereits drei Viertel der im Gesamtjahr 2022 erteilten Neugenehmigungen entspricht.

