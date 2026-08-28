Bayer-Aktie höher: Kerendia zeigt Wirkung bei hypertensiver Nephropathie

Studiendaten

31.08.26 11:00 Uhr

Das Herz- und Nierenmedikament Kerendia von Bayer kann auch Patienten mit hypertensiver Nephropathie helfen.

• Kerendia wird bereits in mehreren Ländern zur Behandlung von chronischer Nierenerkrankung bei Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz eingesetzt, während eine Zulassung für die nicht-diabetische CKD noch aussteht; die Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 75 % auf 603 Mio. Euro.

• Das Medikament Kerendia reduziert zudem das kombinierte Risiko für Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wobei bislang nur wenige leitliniengerechte Therapieoptionen für diese Patientengruppe bestehen.

• Eine Subgruppenanalyse der FIND-CKD-Studie zeigt, dass Finerenon den Rückgang der Nierenfunktion bei Patienten mit hypertensiver Nephropathie im Vergleich zu Placebo verlangsamt.

Das ist eine Nierenschädigung, die durch chronischen Bluthochdruck entstehen kann. Eine Subgruppenanalyse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie FIND-CKD zeigte nach Unternehmensangaben vom Sonntag, dass der Wirkstoff Finerenon des Medikamentes Kerendia zusätzlich zur Standardtherapie den Rückgang der Nierenfunktion bei Patienten mit hypertensiver Nephropathie im Vergleich zu einem Placebo verlangsamte.

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Das teilte Bayer am Sonntag im Rahmen des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in München mit. Im Vergleich zu einem Placebo sei auch das kombinierte renale und kardiovaskuläre Risiko reduziert worden. Für die betroffene Patientengruppe seien bislang nur wenige leitliniengerechte Therapieoptionen verfügbar.

Kerendia (teils auch als Firialta) wird in vielen Ländern bereits zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) sowie gegen Herzinsuffizienz eingesetzt. Für die Behandlung der nicht-diabetischen CKD liegt derzeit keine Zulassung für Finerenon vor.

Das noch junge Medikament zählt zu den Treibern der Pharmasparte. Allein im ersten Halbjahr 2026 wuchsen die Erlöse mit Krendia im Jahresvergleich um 75 Prozent auf 603 Millionen Euro.

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Die Bayer-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Montag zeitweise mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 48,95 Euro.

/mis/zb

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX)