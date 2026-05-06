Studienerfolg

Bayer hat mit einem kürzlich zugekauften Bildgebungs-Marker für die Diagnose der kardialen Amyloidose namens Iodine-124 Evuzamitide in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie die primären Endpunkte Sensitivität und Spezifität erreicht.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern teilte mit, er wolle jetzt die Daten sowie die Einreichung zur behördlichen Zulassung mit der US-Gesundheitsbehörde FDA und weiteren Behörden besprechen.

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Der Marker hat von der FDA zuletzt den Breakthrough-Therapy-Status zuerkannt bekommen und erhielt zuvor bereits den Orphan-Drug-Status in den USA und der EU. Der Wirkstoff ist bislang nirgendwo zugelassen.

Die kardiale Amyloidose ist eine schwere, fortschreitende Herzerkrankung, bei der sich fehlgefalteter Proteine im Herzgewebe einlagern und den Herzmuskel versteifen. Bislang wird die seltene Erkrankung häufig nicht erkannt.

Bayer hatte dem US-Biopharmaunternehmen Attralus im Januar zwei Marker abgekauft. Der zweite befindet sich noch in der frühen klinischen Phase.

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