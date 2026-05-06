Bayer-Aktie im Blick: Bildgebungs-Marker erreicht primäre Endpunkte in Phase-3-Studie
Bayer hat mit einem kürzlich zugekauften Bildgebungs-Marker für die Diagnose der kardialen Amyloidose namens Iodine-124 Evuzamitide in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie die primären Endpunkte Sensitivität und Spezifität erreicht.
Werte in diesem Artikel
Der Pharma- und Agrarchemiekonzern teilte mit, er wolle jetzt die Daten sowie die Einreichung zur behördlichen Zulassung mit der US-Gesundheitsbehörde FDA und weiteren Behörden besprechen.
Der Marker hat von der FDA zuletzt den Breakthrough-Therapy-Status zuerkannt bekommen und erhielt zuvor bereits den Orphan-Drug-Status in den USA und der EU. Der Wirkstoff ist bislang nirgendwo zugelassen.
Die kardiale Amyloidose ist eine schwere, fortschreitende Herzerkrankung, bei der sich fehlgefalteter Proteine im Herzgewebe einlagern und den Herzmuskel versteifen. Bislang wird die seltene Erkrankung häufig nicht erkannt.
Bayer hatte dem US-Biopharmaunternehmen Attralus im Januar zwei Marker abgekauft. Der zweite befindet sich noch in der frühen klinischen Phase.
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bayer News
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com