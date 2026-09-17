BioNTech-Aktie vor Neubewertung? Analysten sehen nach Lungenkrebs-Daten deutliches Kurspotenzial

Studienerfolg treibt Kurs

17.09.26 17:18 Uhr

BioNTech präsentierte neue Daten zu einem Krebsmedikament, die das Überleben von Lungenkrebspatienten deutlich verlängern könnten. Mehrere Analysten bestätigten ihre Kursziele.

• Die endgültige Bestätigung der Wirksamkeit hängt von den Ergebnissen der pivotalen Phase-2-Studie ab, da die aktuellen Daten aus einer kleinen Stichprobe stammen und noch nicht konfirmatorisch sind.

• Mehrere Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlungen für BioNTech, mit Kurszielen deutlich über dem aktuellen Kurs, basierend auf positiven Studiendaten und einem breiten Onkologie-Portfolio.

Neue Studiendaten zeigen einen deutlichen Überlebensvorteil bei Lungenkrebs

Mehrere Analysehäuser bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie

Pivotale Studienphase läuft bereits an zahlreichen Standorten weltweit

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BioNTech, das Mainzer Biopharmaunternehmen, hat gemeinsam mit dem Partner OncoC4 aktualisierte Daten zu seinem Krebswirkstoff Gotistobart vorgelegt. Bei Patienten mit vorbehandeltem squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs verlängerte sich das mediane Gesamtüberleben gegenüber Standard-Chemotherapie deutlich.

Deutlich verlängertes Überleben bei Lungenkrebs

BioNTech und OncoC4 stellten am Montag aktualisierte Daten aus Stufe 1 der globalen Phase-3-Studie PRESERVE-003 zu Gotistobart vor, auch bekannt als BNT316/ONC-392. Bei 87 randomisierten Patienten mit squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung unter vorheriger Immuntherapie und Chemotherapie fortgeschritten war, erreichte Gotistobart ein medianes Gesamtüberleben von 18,5 Monaten gegenüber 10,0 Monaten unter der Standard-Chemotherapie Docetaxel. Die Hazard Ratio lag bei 0,56, der nominelle p-Wert bei 0,0295, bezogen auf einen Daten-Cut-off vom 17. Juli mit einem medianen Follow-up von 25,4 Monaten. Schwere behandlungsbedingte Nebenwirkungen des Grades 3 oder höher traten bei 20 von 45 Patienten unter Gotistobart auf. Unter Docetaxel waren es 20 von 42 Patienten, das Sicherheitsprofil blieb damit nach Angaben der Unternehmen handhabbar.

Pan Zheng von OncoC4 ordnete die Ergebnisse als Beleg für den differenzierten Wirkmechanismus von Gotistobart als tumormikroumgebungsselektiven Treg-Modulator ein. Der Hauptprüfarzt der Studie, Rama Balaraman, verwies darauf, dass Patienten mit squamösem NSCLC nach Progression unter Immuntherapie weiterhin nur begrenzte Behandlungsoptionen zur Verfügung stünden und Chemotherapie seit über einem Jahrzehnt der Behandlungsstandard geblieben sei. Gotistobart verfügt bereits über Fast-Track- und Orphan-Drug-Status in den USA sowie Breakthrough-Therapy-Status in China für fortgeschrittenes NSCLC.

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BioNTech-Aktie reagiert mit Kursgewinnen

Die BioNTech-Aktie legte an der NASDAQ am Montag schließlich 2,2 Prozent auf 98,86 US-Dollar zu. Am Dienstag und Mittwoch kamen die Anteilsscheine dann etwas zurück. Am Donnerstag geht es dagegen wieder aufwärts: Zeitweise klettert die Aktie um 3,36 Prozent auf 99,12 US-Dollar zu. Ob die Studiendaten eine breitere Neubewertung des Onkologie-Portfolios anstoßen oder eine punktuelle Reaktion auf eine einzelne Indikation bleiben, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen betont, dass es mit seinem Partner Bristol-Myers Squibb sowie mit Genentech/Roche, Genmab, MediLink, OncoC4 und Pfizer an weiteren Wirkstoffen aus seinem späten Onkologie-Portfolio arbeitet.

Analysten bekräftigen Kaufempfehlungen

Nach den Studiendaten bestätigten mehrere Häuser ihre positive Einschätzung zur BioNTech-Aktie. UBS-Analyst David Dai stufte das Papier am Mittwoch mit Buy und einem Kursziel von 135 US-Dollar ein. Berenberg-Bank-Analyst Harry Gillis sowie Jefferies-Analyst Akash Tewari vergaben ebenfalls das Votum Buy, mit Kurszielen von 140 beziehungsweise 138 US-Dollar. Insgesamt liegt der Analystenkonsens bei 14 erfassten Häusern aktuell bei Strong Buy, mit elf Kaufempfehlungen und drei Halteeinstufungen. Das mittlere Kursziel beläuft sich auf 126,85 US-Dollar bei einer Spanne von 96 bis 140 US-Dollar. Die pivotale Stufe 2 der Studie wird an mehr als 160 Standorten weltweit fortgesetzt.

Im Fokus steht nun der weitere Verlauf der pivotalen Stufe 2 von PRESERVE-003, deren Ergebnisse zeigen müssen, ob sich der in Stufe 1 beobachtete Überlebensvorteil bei squamösem Lungenkrebs bestätigen lässt.

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Was die Studiendaten für Anleger bedeuten

Die Ergebnisse sind ermutigend, stammen aber aus Stufe 1 der Phase-3-Studie und beruhen auf einer vergleichsweise kleinen Gruppe von 87 Patienten in einer einzelnen Indikation. Der p-Wert von 0,0295 wird ausdrücklich als nominell ausgewiesen – die eigentliche konfirmatorische Bestätigung soll erst die pivotale Stufe 2 an mehr als 160 Standorten liefern. Für Anleger heißt das: Der beobachtete Überlebensvorteil ist ein positives Signal, aber noch kein abschließender Wirksamkeitsnachweis.

Die Analystenhäuser zeigen sich mehrheitlich optimistisch. Der Konsens steht auf Strong Buy, das mittlere Kursziel liegt spürbar über dem aktuellen Kurs. Solche Kursziele spiegeln allerdings die Erwartungen einzelner Analysten wider und sind keine Garantie – die Spanne von 96 bis 140 US-Dollar zeigt, wie weit die Einschätzungen auseinandergehen.

Für die Einordnung spricht zudem die Breite des Onkologie-Portfolios: BioNTech arbeitet mit Partnern wie Bristol Myers Squibb, Genentech/Roche, Genmab, Pfizer und OncoC4 an mehreren späten Wirkstoffkandidaten und hängt damit nicht allein am Erfolg von Gotistobart. Kurzfristig dürfte die Kursentwicklung dennoch stark davon abhängen, ob Stufe 2 den Überlebensvorteil bestätigt. Wer bereits investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte die anstehenden Daten-Updates sowie mögliche Rückschläge im Studienverlauf einkalkulieren.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.