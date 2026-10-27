Moderna-Aktie fällt: CEO verteidigt Krebsimpfstoff als Blockbuster - neue Konkurrenz für BioNTech?

Studienerfolg zum Trotz

27.10.26 09:17 Uhr

Trotz starker Melanomdaten kommt die Moderna-Aktie nicht zur Ruhe, doch Konzernchef Stéphane Bancel hält mit einem bemerkenswert kühnen Vergleich dagegen.

• Bancel vergleicht das Potenzial von intismeran mit Mercks Keytruda und sieht die Krebsmedizin als zentrales Element für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, während die nächsten Studienergebnisse über den Erfolg entscheiden werden.

Moderna-Chef Bancel sieht im Kursrutsch der Aktie keinen Grund zur Sorge

Impfstoff senkte das Rückfallrisiko bei Melanom um 42 Prozent

Bancel zieht einen kühnen Vergleich mit Mercks Kassenschlager Keytruda

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Der Chef von Moderna, Stéphane Bancel, wehrt sich gegen die Lesart, der Impfstoffkandidat intismeran autogene gegen Krebs sei eine Enttäuschung, doch an der Börse kommt seine Entwarnung vorerst nicht an: Vorbörslich fällt die Moderna-Aktie an der NASDAQ zeitweise um 1,53 Prozent auf 195,80 US-Dollar. Bancel gibt der Wall Street in einem Interview mit Barron's eine klare Ansage mit auf den Weg: Anleger sollten das Rauschen ignorieren und auf die Wissenschaft achten. Entwickelt wird intismeran gemeinsam mit Merck & Co., getestet wird der Wirkstoff in Kombination mit der Immuntherapie Keytruda des US-Pharmakonzerns.

CEO verteidigt Krebsimpfstoff: Entscheidend sind die Daten

Was den Manager laut Barron's verärgerte, war die Reaktion der Anleger am vergangenen Donnerstag: Nach einem Datenleck zu intismeran brach die Moderna-Aktie um 18 Prozent ein und verfehlte damit nur knapp ihren größten prozentualen Tagesverlust überhaupt. "Wir waren ein wenig überrascht", räumt Bancel laut Barron's ein. "Aber das Entscheidende, worauf wir uns immer konzentrieren, sind die Daten." Diese zeigen bei Melanompatienten mit hohem Risiko, dass die Kombination aus intismeran und Keytruda das Risiko eines Rückfalls oder Todes im Vergleich zu Keytruda allein um 42 Prozent senkte. Bereits im August hatten Daten aus der späten Studienphase für Begeisterung gesorgt und Moderna als ernsthaften Herausforderer in der Krebsmedizin ins Spiel gebracht.

Warum die Anleger trotzdem die Moderna-Aktie verkauften

Bleibt die Frage, warum ein solches Studienergebnis einen derart heftigen Ausverkauf auslösen konnte. Barron's nennt mehrere denkbare Erklärungen: Womöglich hatten Investoren auf einen noch besseren Wert gehofft, nach dem Muster "Kaufen bei Gerüchten, Verkaufen bei Fakten" Gewinne mitgenommen oder bereits Rückschlüsse auf die Wirksamkeit bei anderen Krebsarten erwartet, die noch unbewiesen ist, weil weitere Studien laufen. "Ich denke, all die Dinge, die Sie genannt haben, könnten der Grund sein", sagt Bancel dazu. "Da müssen Sie Investoren und Hedgefonds fragen, nicht mich." Der Kursrutsch kam wenige Tage vor einer bedeutenden Onkologiekonferenz. Länger aufhalten will sich der Moderna-Chef mit den Schwankungen ohnehin nicht: "Als Unternehmen konzentrieren wir uns auf die Wissenschaft und die Patienten."

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Bancel wagt den Vergleich mit Keytruda

Sobald es um das klinische Potenzial der Pipeline geht, ist es mit der Zurückhaltung allerdings vorbei, wie Barron's beobachtet, vor allem bei intismeran, das einst als großes Wagnis galt. "Manche glauben, dass er mit der Zeit größer werden könnte als Keytruda", sagt Bancel Barron's gegenüber mit Blick auf Merck & Cos umsatzstarke Immuntherapie, die im Jahr 2025 Erlöse von 32 Milliarden US-Dollar einspielte. Zugleich bremst er allzu hohe Erwartungen an den Zeitplan: "Wohlgemerkt, mit der Zeit. Nicht nächste Woche. Wir glauben, dass er überall wirken wird, wo Keytruda wirkt." Für das Biotechunternehmen aus Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts bildet die Krebsmedizin damit das Herzstück eines ehrgeizigen zweiten Akts nach der Pandemie.

Moderna-Aktie zwischen Pandemieboom und Krebshoffnung

Anleger erleben mit dem Papier seit Jahren eine Achterbahnfahrt, die eng an die großen Wendepunkte im Unternehmen gekoppelt ist. Bancel führt Moderna seit 2011, als das ein Jahr zuvor gegründete Unternehmen noch ein winziges Startup war. 2020 entwickelte Moderna innerhalb weniger Wochen den ersten Impfstoff gegen COVID-19, und die Aktie kletterte von 12 US-Dollar im August 2019 auf 490 US-Dollar zwei Jahre später. Danach sei die Stimmung abgekühlt, bis im November 2025 nur noch 22 US-Dollar übrig waren. Erst die teilweise Auswertung der Phase-3-Studie zu intismeran trieb den Kurs im Sommer 2026 wieder über 250 US-Dollar, ehe ein Teil dieser Gewinne wieder verloren ging. Bancel sieht darin lediglich eine Unebenheit auf dem Weg.

Seine Zuversicht stützt der Moderna-Chef auf die Forschung: "Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass er bei vielen Krebsarten funktionieren wird, und deshalb investieren wir", sagte er im Interview mit Barron's weiter. Ob sich diese Erwartung erfüllt, hängt an den Ergebnissen der weiteren Studien, die intismeran über das Melanom hinaus in anderen Krebsarten testen. Barron's bringt es auf eine knappe Formel: Die Daten werden es zeigen. Für Anleger rücken damit die nächsten Studienauswertungen in den Mittelpunkt, ebenso wie die Frage, ob Merck & Co. und Moderna die Wirkung der Kombination mit Keytruda auch jenseits von Hautkrebs belegen können. Erst dann dürfte sich entscheiden, ob Bancels Vergleich mit dem Kassenschlager des Partners mehr ist als ein selbstbewusstes Versprechen.

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Neue Konkurrenz für BioNTech-Aktie?

Der Erfolg von Moderna könnte auch den Wettbewerb im Bereich der mRNA-basierten Krebsmedizin verschärfen. Denn auch BioNTech arbeitet an innovativen Krebsimmuntherapien und individualisierten mRNA-Impfstoffen. Während Moderna gemeinsam mit Merck & Co. auf die Kombination von intismeran und Keytruda setzt, verfolgt BioNTech eigene Ansätze, um das Immunsystem gezielt gegen Tumorzellen zu mobilisieren. Sollte Moderna die positiven Melanomdaten in weiteren Studien bestätigen und den Einsatz auf andere Krebsarten ausweiten können, könnte das die Kräfteverhältnisse im Zukunftsmarkt der Krebsmedizin verändern. Für Anleger bleibt entscheidend, welches Unternehmen seine klinischen Erfolge zuerst in zugelassene Therapien und nachhaltiges Umsatzwachstum ummünzen kann.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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