STUDIO ATAO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10.10.26 06:35 Uhr

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STUDIO ATAO hat am 09.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 887,4 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte STUDIO ATAO 792,8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net