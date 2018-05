Stühlerücken bei Facebook: Neue Chefs für Messenger und WhatsApp

MENLO PARK (dpa-AFX) - Facebook ordnet die Führung seiner wichtigsten Apps neu. Die Führung beim Chatdienst Messenger mit mehr als 1,3 Milliarden Nutzer übernimmt der bisherige Produktchef Stan Chudnovsky. Sein Vorgänger David Marcus, der vier Jahre lang für den Messenger zuständig war, soll nun in einem neuen Projekt den möglichen Einsatz der Blockchain-Technologie bei Facebook erkunden. Blockchain bildet die technische Basis für die Absicherung der Krypto-Währung Bitcoin. Marcus hat als einstiger Chef des Bezahldienstes Paypal viel Erfahrung in der Fintech-Branche.

Zum neuen Chef des Chatdienstes WhatsApp sei Chris Daniels ernannt worden, berichtete das Technologie-Blog "Recode" am Dienstag. Er hatte bisher die Initiative Internet.org geleitet, mit der Facebook günstiges Internet in Entwicklungslänger bringen will. WhatsApp-Mitgründer Jan Koum hatte jüngst die Führung bei dem Dienst abgegeben, laut Medienberichten nach Konflikten um Datenschutz und Werbung.

Insgesamt werde das Facebook-Geschäft in drei große Sparten aufgeteilt, schrieb "Recode" unter Berufung auf interne Ankündigungen. Als Teil dieses Umbaus bekomme Produktchef Chris Cox die Aufsicht über die "App-Familie" mit der zentralen Facebook-Anwendung sowie WhatsApp, Messenger und Instagram. Adam Mosseri, der bisher den Newsfeed verantwortete, wird demnach Produktchef bei Instagram. Technik-Experte Jay Parikh übernehme die Führung eines auf Datenschutz fokussierten neuen Teams./so/DP/he