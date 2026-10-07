FMC-Aktie rot: Neuer CEO - Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza

Stühlerücken

07.10.26 17:15 Uhr

Fresenius Medical Care (FMC) wechselt überraschend den CEO aus.

Wie der DAX -Konzern mitteilte, beschloss der Aufsichtsrat einstimmig, Shervin J. Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Die amtierende Konzernchefin Helen Giza wird den weiteren Angaben zufolge mit Ablauf des 11. Oktober aus dem Unternehmen ausscheiden. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats hat Shervin J. Korangy im Zuge seiner Ernennung zum CEO niedergelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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