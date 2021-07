Stühlerücken im Daimler-Aufsichtsrat im Zuge der Truck-Abspaltung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilriese Daimler besetzt im Zuge der Abspaltung seiner Lkw- und Bussparte zwei Aufsichtsratssitze neu. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Daimler AG Marie Wieck und Joe Kaeser geben ihre Mandate im Oktober auf und konzentrieren sich künftig auf den Aufsichtsrat der künftig börsennotierten Daimler Truck, wie der Stuttgarter DAX-Konzern mitteilte. Wieck wird zudem bereits Ende Juli 2021 ihren Aufsichtsratssitz in der Mercedes-Benz AG zur Verfügung stellen

Joe Kaeser ist bereits seit April 2021 im Aufsichtsrat der Daimler Truck AG und soll für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagen werden.

Als Nachfolger im Aufsichtsrat der Daimler AG werden den Aktionären Helene Svahn und Olaf Koch vorgeschlagen. Die Wahl soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Daimler AG im Herbst erfolgen, bei der die Aktionäre über die Abspaltung von Daimler Truck entscheiden.

Die Schwedin Svahn war bis Juni 2021 CEO des börsennotierten schwedischen Nutzfahrzeug-Zulieferers Haldex und ist seit 2008 als Professorin am KTH Royal Institute of Technology in Stockholm im Fachbereich Nanobiotechnologie tätig.

Olaf Koch startete seine Management-Karriere bei der damaligen Daimler-Benz AG und fungierte von 2002 bis 2007 als Finanzvorstand der Mercedes-Benz Car Group der Daimlerchrysler AG. Der Diplom-Betriebswirt ist aktuell Partner und Managing Director bei der Zintinus GmbH.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2021 10:45 ET (14:45 GMT)