Allianz-Aktie nach Kursrutsch mit Stabilisierungsversuch - Worauf Anleger blicken sollten

Stützen und Risiken im Fokus

28.09.26 11:18 Uhr

Nach einem größeren Wochenverlust kämpft die Allianz-Aktie um Stabilität, während Rückkaufprogramm, Marktanteile und eine mögliche Milliardenübernahme im Raum stehen.

• Analysten sind uneins: Während die DZ Bank die Aktie weiterhin positiv bewertet, zeigt Barclays aufgrund schwacher Gewinnentwicklung und Bewertungskritik eher skeptische Haltung.

• Das Unternehmen setzt auf ein umfangreiches Rückkaufprogramm und prüft eine mögliche Übernahme des britischen Pannendienstes AA, was die Marktstimmung beeinflusst.

• Nach einem Kursrutsch bleibt die Allianz-Aktie unter ihrem Hoch von September und zeigt nur eine geringe Erholung, während Unsicherheiten über die zukünftige Kursentwicklung bestehen.

Nach dem Kursrutsch sucht die Allianz-Aktie neuen Halt am Markt

Rückkaufprogramm und Marktanteile liefern Argumente für Anleger

Analysten bleiben bei der Aktie uneins über die weitere Richtung

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Die Allianz-Aktie zeigt sich nach einem Wochenverlust von rund fünf Prozent zum Start der neuen Handelswoche nur wenig erholt. Am Montag notiert das Papier des Versicherungs- und Vermögensverwaltungskonzerns im XETRA-Handel bei 424,70 Euro, ein Plus von 0,28 Euro. Damit bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Rekordhoch von Anfang September bei 454,60 Euro.

Stabilisierung nach dem Ausverkauf

In der vergangenen Woche war der Anteilsschein des Versicherungsriesen unter Druck geraten. Steigende Ölpreise und die Erwartung einer länger restriktiven US-Geldpolitik werden dabei als Gründe für den Rücksetzer gehandelt, ohne dass eine konkrete Unternehmensnachricht dahinterstand.

Was Anleger derzeit operativ beschäftigt

Beim laufenden Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro hatte die Allianz bis zum 18. September bereits 6.065.345 eigene Aktien für rund 2,42 Milliarden Euro zurückgekauft. Allein in der Woche davor erwarb der Konzern 122.659 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 444,23 Euro, eine offizielle Bestätigung für ein mögliches Anschlussprogramm liegt bislang nicht vor.

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Parallel richtet sich der Blick auf eine mögliche Übernahme des britischen Pannendienstes AA. Sky News hatte Ende August erstmals von einem Kaufpreis von rund 5,8 Milliarden Euro berichtet, im weiteren Verlauf war laut Medienberichten von einem auf umgerechnet rund 6,77 Milliarden US-Dollar gestiegenen Preisrahmen die Rede. Eine Unternehmensmitteilung der Allianz zum Verhandlungsstand steht weiterhin aus. Zudem wird unter Anlegern diskutiert, ob KI-Assistenten wie Meta Muse den Versicherungsvergleich erleichtern und damit die Margen etablierter Anbieter wie Allianz unter Druck setzen könnten, während andere Teilnehmer die Kursschwäche eher als technische Korrektur nach Gewinnmitnahmen werten.

Analysten uneins über Allianz-Aktie

Die DZ Bank hat in der vergangenen Woche ihre Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie bestätigt und zeitgleich den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal.

Weniger optimistisch ist daneben offenbar Barclays: Analystin Claudia Gaspari hatte die Allianz-Aktie bereits am Anfang September mit "Underweight" und einem Kursziel von 353 Euro bewertet. Die Expertin schaute dabei zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung.

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Ob sich die überschaubare Erholung der Allianz-Aktie festigt oder die Diskussion um tiefere Kursziele neu entfacht, dürfte sich auch an der Entwicklung rund um die mögliche AA-Übernahme entscheiden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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