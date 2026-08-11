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Stundenlange Sperrung wegen Waldbrands - A7 wieder frei

HANN. MÜNDEN (dpa-AFX) - Nach mehr als zwölf Stunden ist die A7 im Süden Niedersachsens in beide Richtungen wieder befahrbar. Die Polizei hatte die Autobahn, die Göttingen und Kassel verbindet, am Montagnachmittag gesperrt. Dichter Rauch soll von einem Waldbrand bei Hann. Münden (Kreis Göttingen) auf die Autobahn gezogen sein und ein sicheres Befahren der Autobahn unmöglich gemacht haben. Die Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hedemünden und Lutterberg dauerten zum Teil bis in die frühen Morgenstunden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Autobahn könne nun wieder in beide Richtungen befahren werden./mgn/DP/zb