DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 +4,4%Nas23.599 +0,2%Bitcoin80.869 +3,9%Euro1,1622 -0,1%Öl61,89 -1,0%Gold4.207 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen Cardano: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

Sturm 'Bram' fegt über Irland und Großbritannien

09.12.25 19:40 Uhr

LONDON/DUBLIN (dpa-AFX) - Flugausfälle, Überschwemmungen und Haushalte ohne Strom: In Irland und Teilen Großbritanniens sorgt derzeit ein Sturm mit dem Namen "Bram" für zahlreiche Einschränkungen. In Irland waren am späten Nachmittag etwa mehr als 50.000 Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und andere Unternehmen ohne Strom, wie das Energieunternehmen ESB Networks mitteilte. Mit weiteren Ausfällen werde gerechnet.

Wer­bung

Die Insel wurde vom irischen Wetterdienst Met Éireann mit vielen Warnungen versehen. Sturmböen und starke Regenfälle sorgten für umgestürzte Bäume und Überflutungen. Auf Sherkin Island an der Südwestküste Irlands seien am frühen Nachmittag Böen von bis zu 119 km/h gemessen worden. Der Flughafen der Hauptstadt Dublin teilte am Nachmittag auf der Plattform X mit, bisher 91 Flüge gestrichen zu haben. Auch über Nordirland fegt der Sturm.

In Teilen Großbritanniens zeigen sich ebenso Sturmböen und starker Regen. Britische Medien berichteten von gestrichenen Zugverbindungen, gesperrten Straßen und Unfällen. Der Wetterdienst Met Office warnte vielerorts vor Überschwemmungen und Hochwasser, Bilder aus der Stadt York im Nordosten Englands vom Dienstagmorgen zeigen überflutete Uferwege. Auch für Mittwoch bleiben einige Wetterwarnungen bestehen./pba/DP/jha