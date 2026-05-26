Rheinmetall-Aktie dennoch unbeeindruckt: Bundeswehr-Großauftrag für Laser-Licht-Module - RENK, HENSOLDT & Co bewegt
Rheinmetall hat einen weiteren Großauftrag von der Bundeswehr für Laser-Licht-Module im Wert von netto mehreren hundert Millionen Euro erhalten.
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Der Rüstungskonzern Rheinmetall teilte mit, er werde zwischen 2026 und 2032 mehrere Zehntausend Laser-Licht-Module für das neue Sturmgewehr an die Truppe liefern. Die Module dienen dazu, Ziele zu entdecken, zu identifizieren und zu markieren.
Bei dem Auftrag handelt es sich um einen weiteren Festabruf aus dem im Juni 2021 geschlossenen und im Dezember 2025 erweiterten Rahmenvertrag. Er wird im zweiten Quartal 2026 gebucht.
So bewegen sich die Rüstungsaktien
Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,03 Prozent höher bei 1.237,60 Euro. Auch bei den kleineren Rüstungskollegen kommt es zu Bewegung. So zeigt sich die RENK-Aktie 2,19 Prozent stärker bei 52,76 Euro, HENSOLDT klettert 0,79 Prozent auf 86,70 Euro und TKMS steigt 2,27 Prozent auf 85,50 Euro.
DOW JONES
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