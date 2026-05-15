SUBARU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SUBARU gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,99 Prozent auf 8,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,420 USD gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 31,75 Milliarden USD, während im Vorjahr 30,74 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net