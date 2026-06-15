Successful issue of a CHF 100 million green bond

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch

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About Zug Estates The Zug Estates Group designs, develops, markets and manages properties in the Zug region, with a particular focus on centrally located sites that enable a variety of uses and support sustainable development. The property portfolio primarily comprises the two sites in Zug and Risch-Rotkreuz. The Group also operates a city resort in Zug consisting of the leading business hotels Park Hotel Zug and City Garden, plus a range of restaurants. The total value of the portfolio was CHF 1.94 billion as at 31 December 2025. Zug Estates Holding Ltd is listed on the SIX Swiss Exchange, Zurich (ticker symbol: ZUGN, securities number: 14 805 212).

Zug Estates Holding Ltd today successfully issued another CHF 100 million green bond in the Swiss capital market. The fixed-rate bond carries a coupon of 1.35% and a tenor of seven years. The payment date is 30 June 2026. The proceeds will be used to refinance sustainable projects in accordance with Zug Estates’ Green Finance Framework. Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank and Luzerner Kantonalbank are acting as joint lead managers for the transaction. An application has been made for admission to trading on the SIX Swiss Exchange.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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