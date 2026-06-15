Successful issue of a CHF 100 million green bond
Werte in diesem Artikel
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Zug Estates Holding AG
/ Key word(s): Financing/Real Estate
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Press release
Zug Estates Holding Ltd today successfully issued another CHF 100 million green bond in the Swiss capital market. The fixed-rate bond carries a coupon of 1.35% and a tenor of seven years. The payment date is 30 June 2026. The proceeds will be used to refinance sustainable projects in accordance with Zug Estates’ Green Finance Framework. Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank and Luzerner Kantonalbank are acting as joint lead managers for the transaction. An application has been made for admission to trading on the SIX Swiss Exchange.
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About Zug Estates
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Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Zug Estates Holding AG
|Industriestrasse 12
|6300 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 729 10 10
|E-mail:
|ir@zugestates.ch
|Internet:
|www.zugestates.ch
|ISIN:
|CH0148052126, CH0148052118
|Valor:
|A1J0M6
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2350304
|End of News
|EQS News Service
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2350304 19.06.2026 CET/CEST
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