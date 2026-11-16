SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Nach dem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha vor zwei Wochen ist die Zahl der Todesopfer nach Behördenangaben auf 72 gestiegen. Unter den Toten seien Zivilschützer, Polizisten, Mediziner, Mitarbeiter der örtlichen Schule und der Kommunalverwaltung, teilte Innenminister Iwan Wyhiwskyj nach dem Abschluss der Sucharbeiten auf der Plattform Telegram mit. Vier Menschen gelten weiter als vermisst, vier Gerettete seien noch in einem Krankenhaus.

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Kaum eine Bombardierung seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 sei so tragisch gewesen wie diese, teilte der Innenminister weiter mit. Anfang November hatte eine Bombe in der Ortschaft im Gebiet Saporischschja einen Bunker unter einem Schulgebäude zerstört, in den sich viele Menschen vor Gleitbombenangriffen geflüchtet hatten. Ukrainischen Angaben nach wurden zu der Zeit Hilfsgüter ausgegeben. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "hinterhältigen Terroranschlag".

Der Bunker in etwa sieben Meter Tiefe war 2025 fertiggestellt worden, wie der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne berichtete. Er habe aber nur zwei Monate als Schule gedient und sei dann als kommunaler Treffpunkt, Verteilzentrum für humanitäre Hilfe und Luftschutzkeller genutzt worden. Komyschuwacha ist nur etwa 15 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt./ast/DP/he