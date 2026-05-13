Lufthansa Aktie im Minus: Gespräche über Frankfurt-Flüge zwischen Bremen und Airline
Hoffnung für die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt: Die Hansestadt und die Lufthansa suchen nach einer Lösung, um das geplante Aus der Route zu verhindern.
Werte in diesem Artikel
Das bestätigten die Bremer Senatskanzlei und die Airline. Zuvor berichtete buten un binnen.
"Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Lufthansa-Chef Carsten Spohr haben sich in einer Videoschalte heute darauf verständigt, gemeinsam nach einer für beide Seiten wirtschaftlich tragfähigen Lösung zu suchen, mit der Bremen möglichst nahtlos an das Drehkreuz Frankfurt angeschlossen bleibt", sagte der Bremer Senatssprecher Christian Dohle. Eine Unternehmenssprecherin der Lufthansa bestätigte die Gespräche ebenfalls, wollte sich aber mit Verweis auf Vertraulichkeit nicht zu Inhalten äußern.
Bisher bis zu fünf Zubringerflüge täglich
Ursprünglich hatte Deutschlands größte Fluggesellschaft angekündigt, die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt zum 1. Juli einzustellen. Die Entscheidung sei Teil einer Anpassung des Streckennetzes an "Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen", hieß es. Bislang gibt es laut Flughafen bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt. Die Verbindungen an die Drehkreuze München, Zürich und Wien mit Flügen der Lufthansa oder Partnerairlines sollten bestehen bleiben.
Bremer Politiker und Wirtschaftsvertreter hatten das deutlich kritisiert. Sie betonten unter anderem die große Bedeutung des Anschlussfluges an das weltweite Lufthansanetz für die Wirtschaft und Wissenschaft in der Region.
Die Lufthansa-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,18 Prozent tiefer bei 8,03 Euro.
/xma/DP/jha
BREMEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Lufthansa News
Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com, Christopher Parypa / Shutterstock.com