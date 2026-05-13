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Lufthansa Aktie im Minus: Gespräche über Frankfurt-Flüge zwischen Bremen und Airline

14.05.26 10:18 Uhr
Frankfurt-Flüge im Fokus: Bremen und Lufthansa verhandeln - Aktie schwächer | finanzen.net

Hoffnung für die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt: Die Hansestadt und die Lufthansa suchen nach einer Lösung, um das geplante Aus der Route zu verhindern.

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Das bestätigten die Bremer Senatskanzlei und die Airline. Zuvor berichtete buten un binnen.

"Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Lufthansa-Chef Carsten Spohr haben sich in einer Videoschalte heute darauf verständigt, gemeinsam nach einer für beide Seiten wirtschaftlich tragfähigen Lösung zu suchen, mit der Bremen möglichst nahtlos an das Drehkreuz Frankfurt angeschlossen bleibt", sagte der Bremer Senatssprecher Christian Dohle. Eine Unternehmenssprecherin der Lufthansa bestätigte die Gespräche ebenfalls, wollte sich aber mit Verweis auf Vertraulichkeit nicht zu Inhalten äußern.

Bisher bis zu fünf Zubringerflüge täglich

Ursprünglich hatte Deutschlands größte Fluggesellschaft angekündigt, die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt zum 1. Juli einzustellen. Die Entscheidung sei Teil einer Anpassung des Streckennetzes an "Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen", hieß es. Bislang gibt es laut Flughafen bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt. Die Verbindungen an die Drehkreuze München, Zürich und Wien mit Flügen der Lufthansa oder Partnerairlines sollten bestehen bleiben.

Bremer Politiker und Wirtschaftsvertreter hatten das deutlich kritisiert. Sie betonten unter anderem die große Bedeutung des Anschlussfluges an das weltweite Lufthansanetz für die Wirtschaft und Wissenschaft in der Region.

Die Lufthansa-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,18 Prozent tiefer bei 8,03 Euro.

/xma/DP/jha

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com, Christopher Parypa / Shutterstock.com

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