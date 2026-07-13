Alphabet-Aktie schwächer: Schweizer Wettbewerbshüter leiten Ermittlungen gegen Google ein

Suchmaschine im Fokus

14.07.26 10:10 Uhr

Die Schweizer Wettbewerbshüter ermitteln gegen den Techkonzern Google.

Es geht um die Google-Suchmaschine, die seit einiger Zeit in der Schweiz auf Android -Handys als Standard festgelegt ist. Nutzer haben keine Wahl mehr. Deshalb eröffnete die Wettbewerbskommission (Weko) eine sogenannte Vorabklärung, wie sie mitteilte.

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Die Alphabet-Tochter habe in der Schweiz vor kurzem die Funktion "Choice Screen" abgeschafft, hieß es zur Begründung. In der EU ist sie weiter verfügbar. Damit können Nutzer bei der Ersteinrichtung eines neuen Android-Geräts selbst festlegen, was ihre Standard-Suchmaschine werden soll. In der Schweiz seien sie nun auf die Suchmaschine Google Search festgelegt.

"Durch die Abschaffung dieser Funktion könnte die Sichtbarkeit von Suchmaschinen, die mit Google konkurrieren, bei der Einrichtung des Geräts eingeschränkt und damit die Markteintrittsbarrieren erhöht werden", schreibt die Weko. Die Vorabklärung soll klären, ob es Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gibt.

Die Alphabet-Aktie gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,54 Prozent auf 348,77 US-Dollar nach.

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BERN (dpa-AFX)