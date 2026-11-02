Alphabet-Aktie: Was für und gegen einen Einstieg nach dem Rekordabsturz spricht

Suchwachstum bremst

02.11.26 12:20 Uhr

Rund 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert verliert Alphabet an einem einzigen Tag, obwohl eine Sparte des Konzerns gerade so schnell wächst wie nie.

• Hohe Investitionen und steigende Schulden belasten den Cashflow, was zu einer Verwässerung der Aktionäre führt; Analysten senken Kursziele, bleiben aber größtenteils bei Kaufempfehlungen, während Risiken im Zusammenhang mit Profitabilität und Rechenkosten bestehen.

• Während Google Search langsamer wächst und die Monetarisierung Schwierigkeiten bereitet, wächst Google Cloud stark und übertrifft die Erwartungen, was den Fokus auf die Cloud als zweite Ertragssäule legt.

Alphabet-Aktie verbuchte nach Zahlen größten Tagesverlust ihrer Börsengeschichte

Google Cloud verdoppelt Umsatz, während Suche die Erwartungen verfehlt

Analysten kappen reihenweise Kursziele, bleiben aber meist bei Kaufvoten

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Am vergangenen Donnerstag brach die Alphabet-Aktie an der NASDAQ um 12,29 Prozent auf 282,32 US-Dollar ein und verbuchte damit den größten Tagesverlust ihrer Börsengeschichte. Rund 500 Milliarden US-Dollar an Börsenwert lösten sich binnen einer Sitzung auf, nachdem die Google-Mutter am Vorabend Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt hatte, die bei Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurückblieben. Zum Start in den November notiert der Anteilsschein im vorbörslichen US-Handel zeitweise bei 281,13 US-Dollar (+1,05 Prozent). Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob der Markt die Schwäche der Suche überzeichnet und die Stärke der Cloudsparte unterschätzt.

Geschäftszahlen deutlich hinter Erwartungen: Suche wächst langsamer als erhofft

Den Ausgangspunkt der Enttäuschung lieferte die Konzernbilanz selbst. Alphabet steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar, blieb damit aber knapp unter den im Schnitt erwarteten 127,9 Milliarden. Deutlicher fiel die Lücke beim Ergebnis aus: Der Gewinn je Aktie sank von 2,87 auf 2,12 US-Dollar, Analysten hatten rund 3,03 US-Dollar erwartet. Ein Teil des Rückgangs geht auf Bewertungsverluste bei Aktienbeteiligungen über 8,7 Milliarden US-Dollar zurück, die das Ergebnis laut Quartalsmitteilung um 0,55 US-Dollar je Aktie drückten. Doch auch ohne diesen Sondereffekt hätte Alphabet die Erwartungen verfehlt.

Schwerer wog für den Markt das Kerngeschäft. Die Erlöse rund um die Google-Suche wuchsen um 12 Prozent auf 63,35 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit rund 65 Milliarden gerechnet hatten. Dabei mangelt es nicht an Nutzung: Google-Manager Philipp Schindler verwies in der Telefonkonferenz darauf, dass die Zahl der Suchanfragen so schnell wachse wie seit fünf Jahren nicht mehr. Das Problem liegt in der Vermarktung, denn Werbeplätze im KI-Modus bringen dem Konzern bislang weniger ein als die klassische Trefferliste.

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Google Cloud wird zur zweiten Ertragssäule

Ganz anders sieht es in der Cloudsparte aus. Google Cloud steigerte den Umsatz auf 30,7 Milliarden US-Dollar, nach 15,2 Milliarden im Vorjahresquartal, und übertraf damit die Markterwartungen. Bemerkenswert ist der Verlauf: Nach 63 Prozent Wachstum im ersten und 82 Prozent im zweiten Quartal 2026 zog das Tempo auf 103 Prozent an, obwohl die Basis stetig wächst. Der operative Gewinn der Sparte hat sich binnen eines Jahres von 3,6 auf 11,1 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifacht, die operative Marge kletterte von knapp 24 auf gut 36 Prozent. Zum Vergleich: Google Services, das Dach von Suche und YouTube, verdiente operativ 39,2 Milliarden US-Dollar.

Noch gewichtiger für einen möglichen Einstieg bei Alphabet ist der Auftragsbestand. Laut dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Quartalsbericht hatte der Google-Mutterkonzern zum 30. September 2026 vertraglich zugesagte, aber noch nicht verbuchte Umsätze von 567,7 Milliarden US-Dollar in den Büchern, 560,8 Milliarden davon bei Google Cloud. Ende März 2026 waren es konzernweit noch 467,6 Milliarden. Gut 55 Prozent davon will Alphabet innerhalb von 24 Monaten in Umsatz umwandeln. Einen Haken hat die Zahl allerdings: 16,8 Milliarden US-Dollar stammen aus einem Vertrag mit Crux AI, einem Gemeinschaftsunternehmen, an dem Alphabet selbst beteiligt ist. Zudem entsteht die hohe Marge in einer Phase knapper Rechenkapazität, ob sie sich auf Dauer halten lässt, ist offen.

Der Preis des Wachstums: Investitionen drücken den Cashflow ins Minus

Die Kehrseite des Cloudwachstums steht in der Kapitalflussrechnung. Die Investitionen in Sachanlagen stiegen im dritten Quartal auf 51,4 Milliarden US-Dollar und haben sich gegenüber dem Vorjahresquartal mit 24,0 Milliarden mehr als verdoppelt. Weil der operative Cashflow im selben Zeitraum von 48,4 auf 42,3 Milliarden US-Dollar sank, rutschte der Free Cashflow auf minus 9,1 Milliarden US-Dollar. Wie CNBC berichtet, hatten Analysten lediglich mit einem Minus von 2,7 Milliarden gerechnet. Das Muster zieht sich durch das ganze Jahr: Nach einem Plus von 24,6 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025 schmolz der Free Cashflow Quartal für Quartal ab und liegt seit dem zweiten Quartal 2026 im negativen Bereich.

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Eine Wende ist vorerst nicht angelegt. Alphabet bestätigte die Investitionsspanne für 2026 von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar, und Finanzchefin Anat Ashkenazi bestätigte in der Telefonkonferenz, die Ausgaben würden 2027 nochmals deutlich steigen. Finanziert wird der Ausbau zunehmend über den Kapitalmarkt: Im dritten Quartal platzierte Alphabet Anleihen mit einem Nettoerlös von 28,7 Milliarden US-Dollar, die langfristigen Schulden schwollen seit Ende 2025 von 46,5 auf 125,1 Milliarden US-Dollar an. Hinzu kommen neue Aktien . Bei der Kapitalerhöhung im Juni dieses Jahres zeichnete eine Tochter von Berkshire Hathaway Papiere für 10 Milliarden US-Dollar, über ein laufendes Verkaufsprogramm flossen im dritten Quartal weitere 12,4 Milliarden zu. Für Altaktionäre bedeutet das eine spürbare Verwässerung.

Was Analysten der Alphabet-Aktie nach dem Absturz zutrauen

An der Wall Street fiel die Reaktion bemerkenswert einheitlich aus: Die Kursziele sinken auf breiter Front, die Kaufvoten bleiben überwiegend stehen. Goldman Sachs nahm das Ziel von 435 auf 385 US-Dollar zurück und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Eric Sheridan verwies auf die nachlassende Dynamik der Suche angesichts hoher Vergleichshürden und auf den weiter immensen Investitionsbedarf. JPMorgan senkte das Kursziel von 425 auf 375 US-Dollar bei „Overweight“. Doug Anmuth sieht die geringe Fehlertoleranz der Anleger bestätigt, hob aber zugleich die robuste Nutzung der Suche hervor, es hapere allein an der Monetarisierung der KI. Ähnlich gingen unter anderem RBC, die Bank of America und BMO vor.

Skeptischere Stimmen gibt es ebenfalls. UBS reduzierte das Ziel von 380 auf 332 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“, Analyst Stephen Ju sieht nach dem Bericht mehr Fragen als Antworten. Citizens ging noch einen Schritt weiter und stufte die Aktie von „Market Outperform“ auf „Market Perform“ ab. Analyst Andrew Boone erklärte laut CNBC, die Monetarisierung der Suche wirke angeschlagen, zumal die Vorjahresbasis anspruchsvoll sei. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten bei rund 390 US-Dollar.

Anleger müssen Chancen und Risiken abwägen

Für Anleger mit längerem Horizont verschiebt der Kurssturz das Verhältnis von Chance und Risiko. Gemessen an den Gewinnschätzungen für 2027 kommt die Aktie auf ein KGV von 14,52. Die Bank of America hält bereits im ersten Quartal 2027 eine Wachstumsbelebung für möglich und verweist auf Werbung in den KI-Übersichten sowie leistungsfähigere KI-Modelle. Hinzu kommt, dass der Auftragsbestand der Cloud einen großen Teil des Wachstums der kommenden zwei Jahre vertraglich absichert.

Zwei Risiken stehen dem gegenüber. Erstens ist offen, ob Google die Suche im Zeitalter der KI ähnlich profitabel vermarkten kann wie bisher, denn das Werbegeschäft trägt noch immer den Großteil des operativen Gewinns. Zweitens sichert ein volles Auftragsbuch zwar die Auslastung, nicht aber die Rendite auf die Rekordinvestitionen. Geraten die Preise für Rechenleistung unter Druck oder müssen Rechenzentren schneller modernisiert werden als kalkuliert, sinkt der Ertrag. Solange der Free Cashflow negativ bleibt und neue Aktien in den Markt fließen, dürfte die Aktie empfindlich auf jede weitere Enttäuschung reagieren.

Der nächste belastbare Datenpunkt sind die Zahlen zum vierten Quartal. Dann will Alphabet die Investitionsplanung für 2027 konkretisieren, und es zeigt sich, ob der Free Cashflow seinen Tiefpunkt hinter sich hat.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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