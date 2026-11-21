Sucro lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 2,30 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sucro noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 CAD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,97 Prozent auf 177,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 183,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net