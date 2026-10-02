Südbrücke in Kiew erneut von Drohne getroffen

02.10.26 18:45 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die bereits beschädigte Südbrücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist erneut von einer russischen Kampfdrohne getroffen worden. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Er wies darauf hin, dass die Brücke nach mehreren Angriffen sowohl für den Autoverkehr als auch für U-Bahnen gesperrt bleibe. Die Südbrücke war bereits am Donnerstag von drei Drohnen getroffen worden.

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Nach russischen Angriffen wurden am Morgen in der Dreimillionenstadt mehrere Brücken über den Fluss Dnipro gesperrt. Neben der Südbrücke blieben am Nachmittag zwei weitere Brücken teilweise für den Verkehr gesperrt. Insgesamt sieben Brücken für U-Bahn, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.

Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen den Angriffskrieg Russlands. Angesichts festgefahrener Frontlinien im Osten der Ukraine ist das russische Militär dazu übergegangen, die ukrainischen Städte massiv anzugreifen./cha/DP/men