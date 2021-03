Südkorea billigt Astrazeneca-Impfstoff für Menschen ab 65

SEOUL (dpa-AFX) - Nach dem Beginn der landesweiten Impfungen vor zwei Wochen gibt Südkorea das Vakzin von AstraZeneca auch für Menschen von 65 Jahren und älter frei. Die Entscheidung sei nach entsprechenden Empfehlungen eines Expertengremiums getroffen worden, teilte Ministerpräsident Chung Sye Kyun am Donnerstag mit. Die Altersgruppe ab 65 war zum Start der Impfkampagne Ende Februar von der Verabreichung mit dem Astrazeneca-Produkt noch ausgeschlossen worden, weil nicht genügend Daten über dessen Wirksamkeit bei älteren Menschen vorgelegen hatten.

Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention kam der koreanische Expertenausschuss für Immunisierungspraxis (KECIP) jetzt zu dem Schluss, dass das Vakzin wirksam sei, "um das Risiko einer Krankenhauseinweisung und einer Übertragung" zu reduzieren. Es gebe keinen Unterschied bei der Effektivität des Produkts von Astrazeneca und des Impfstoffs der Unternehmen Biontech (BioNTech (ADRs)) und Pfizer. Es seien Forschungsergebnisse in Großbritannien ausgewertet worden, um die Wirksamkeit des Astrazeneca-Vakzins für Menschen ab 65 zu prüfen.

Bisher wurden in dem Land mit 51,3 Millionen Einwohnern mehr als eine halbe Million Menschen mit den Impfstoffen der beiden Unternehmen geimpft. Beide Vakzine müssen pro Person zweimal verabreicht werden.

Südkorea ist zwar bislang vergleichsweise erfolgreich durch die Pandemie gekommen. Doch wurden seit Ende 2020 die coronabedingten Beschränkungen wegen steigender Zahlen bei den täglich erfassten Infektionsfällen wieder verschärft. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, wurden am Vortag 465 Corona-Neuinfektionen festgestellt. Die Gesamtzahl kletterte auf mehr als 94 000. Die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit Sars-CoV-2 stieg um vier auf 1652.

/dg/DP/eas